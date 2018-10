Historisch moment: eerste weekend in 25 jaar in New York zonder schietpartij of moord IB

16 oktober 2018

01u15

Bron: Belga 0 New York heeft voor het eerst in 25 jaar een weekend zonder schietpartij beleefd. Dat meldt de New Yorkse politie, de NYPD.

"We hebben een vrijdag, zaterdag en zondag zonder één enkele schietpartij of moord gehad. Dat was al decennia geleden en het is iets waar niet alleen de New Yorkse politie, maar alle New Yorkers fier op kunnen zijn", zei James O'Neill, hoofd van de NYPD, op een persconferentie. Het vorige weekend zonder schietpartijen of moorden dateerde van 1993, zegt de politie.

Het aantal schietpartijen in New York daalt. Op 7 oktober stond de teller van het aantal betrokkenen bij een schietpartij op 600. Dat was 1,1 procent minder dan in dezelfde periode in 2017. Het aantal moorden zit dit jaar daarentegen weer in de lift, nadat in 2017 met 292 moorden het laagste aantal sinds de jaren vijftig werd bereikt.