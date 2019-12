Historisch lage opkomst bij verkiezingen in Algerije IB

13 december 2019

01u10

Bron: Belga 0 Bij de presidentsverkiezingen gisteren in Algerije is 41,14 procent van de bevolking gaan stemmen. Het gaat om de laagste opkomst ooit bij pluralistische verkiezingen in het land. Dat meldt de kiesautoriteit Anie (Autorité nationale indépendante des élections).

Met de verkiezingen werd een opvolger gezocht voor de in april afgetreden Abdelaziz Bouteflika. Zo'n 41 procent van de Algerijnen trok naar de stembus. Dat is een pak minder dan bij de vorige verkiezingen. In 2014 was er een opkomst van 50,7 procent en in 1995 bracht nog 75,68 procent zijn stem uit.

Dat de opkomst zo laag was, is geen verrassing. De bevolking verzette zich al maanden tegen de verkiezingen, omdat ze eerst ook de elite rond hun ex-president van het politieke toneel wil zien verdwijnen.

De resultaten van de verkiezing worden vandaag om 15 uur bekendgemaakt, liet de voorzitter van Anie, Mohamed Charfi, weten. Een eventueel tweede ronde vindt plaats tussen 31 december en 9 januari.