Historisch: Israël, VAE en Bahrein bezegelen toenadering in Washington SPS

15 september 2020

20u07

Bron: ANP 3 Onder toeziend oog van president Trump heeft de Israëlische premier Benjamin Netanyahu de zogenaamde Abraham-akkoorden ondertekend die de relatie met de Verenigde Arabische Emiraten (VAE) en Bahrein normaliseren. Beide Arabische landen hadden hun ministers van Buitenlandse Zaken naar Washington gestuurd om hun handtekening te zetten, ook onder een vredesverklaring.

"Er komt vrede in het Midden-Oosten", zei Trump in het Witte Huis. Hij sprak van een "historische dag" die een einde zal maken aan "decennia van bloedvergieten". "We zijn hier om de loop van de geschiedenis te veranderen.”



Van de Arabische landen onderhielden tot nu toe alleen Egypte (1979) en Jordanië (1994) diplomatieke betrekkingen met de Joodse staat. Deze landen zijn ook daadwerkelijk in oorlog geweest met Israël.

“Momentum van vrede”

Zowel Trump als Netanyahu sprak even later over een "nieuwe dageraad voor vrede”. "Vrede zij met u", zei de laatste in het Arabisch voorafgaand aan de ondertekeningsceremonie. Het nieuwe "momentum van vrede" kan volgens Netanyahu het Arabisch-Israëlische conflict voor "eens en altijd" beëindigen.



VAE-minister Abdullah bin Zayed al-Nahyan zei dat het akkoord de regio stabieler en welvarender zal maken, terwijl hij de doorgaande steun aan de Palestijnen benadrukte. Khalid Bin Ahmed Bin Mohamed Al Khalifa uit Bahrein had het over een "eerste echte stap op weg naar blijvende vrede".

Volgens Trump zullen nog minstens vijf of zes andere Arabische landen snel vergelijkbare deals sluiten. Hij denkt dat ook de Palestijnen uiteindelijk vrede zullen sluiten met Israël omdat ze anders "in de kou komen te staan". Palestijnse leiders hebben met afgrijzen gereageerd op de toenadering tussen Israël en hun Arabische 'broeders'.

Boycot

De Amerikaanse president zinspeelde erop ook met Iran, een aartsvijand van zowel Israël als de VS, een "deal" te sluiten als hij in november wordt herverkozen. "Het land zal heel rijk worden", voorspelde hij.

Na de bekendmaking van de overeenkomst met de emiraten in augustus beëindigde het land zijn boycot van Israël, dat op zijn beurt toezegde de annexatie van Palestijnse gebieden op de Westelijke Jordaanoever op te schorten. Bahrein volgde vorige week.

Trump hoopt dat de akkoorden hem stemmen opleveren van evangelische christenen in de VS, die veel belang hechten aan het in hun ogen 'heilige' Israël. Ook wil hij geavanceerde F-35-gevechtsvliegtuigen verkopen aan de VAE.

