Historicus reageert geschokt: "Rusland vernietigde archieven van goelag" KVE

08 juni 2018

20u00

Bron: Belga 0 Rusland heeft de vernietiging bevolen van archieven met informatie over de gevangenen van de goelags, zo heeft een historicus per toeval vernomen. Mensenrechtenverdedigers reageerden verontwaardigd.



Sergej Proedovski, een vorser die gespecialiseerd is in Sovjet-Russische werkkampen in het verre oosten van Rusland, vertelde dat hij "helemaal per toeval" had ontdekt dat "registratiefiches (van gedetineerden van de goelag) waren vernield" in de regio Magadan, waar veel van deze strafkampen lagen. Het sterftecijfer in deze kampen was erg hoog.

"Ik heb navraag gedaan: ik was geïnteresseerd in het lot van iemand, om te weten te komen of deze persoon de kampen overleefd had. Ik heb ontdekt dat er een intern bevel bestaat" voor de vernietiging van deze registratiefiches, zei de geschiedkundige telefonisch.



In haar antwoord aan Proedovski legde de plaatselijke antenne van het ministerie van Binnenlandse Zaken uit dat de steekkaarten voortaan beperkt in de tijd worden opgeslagen, overeenkomstig instructies aan de lokale autoriteiten, aan de veiligheidsdienst FSB (de vroegere KGB) en aan de regeringsagentschappen die over Sovjetarchieven beschikken. Op de steekkaarten staat onder meer wanneer de gevangenen de goelag binnenkwamen, of ze overgeplaatst werden, op welke datum ze vrijkwamen of stierven.



Sergej Proedovski maakte het antwoord aan het Museum van de goelag in Moskou over, dat op zijn beurt de Mensenrechtenraad bij het Kremlin verwittigde, een raadgevend orgaan. De voorzitter van deze raad, Mikhail Fedotov, zei aan het staatspersbureau Ria Novosti dat de vernietiging van de fiches "barbaars" zou zijn en dat hij hoopte dat het een "vergissing" was.

