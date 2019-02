Hipsters voeden illegale cactushandel: microchip in cactussen moet dieven afschrikken TVC

Bron: The Guardian, Fox News 0 In de woestijn van het Saguaro National Park in de Amerikaanse staat Arizona zijn parkwachters druk in de weer met het vangen van cactusdieven. Vooral de saguaro, een reuzencactus die meer dan twintig meter hoog kan worden, wordt er met wortel en al uit de grond gerukt. Met microchips hopen natuurbeschermers de stropers bij de kraag te vatten.

De cactus is de laatste jaren over heel de wereld enorm populair geworden. Wie een trendy interieur wil hebben, moet zeker een van deze stekelige planten in huis hebben. In de Verenigde Staten alleen al steeg tussen 2012 en 2017 de verkoop van cactussen met 64 procent. Er is echter een probleem bij deze toenemende vraag: een cactus groeit enorm traag. De saguero bijvoorbeeld doet er maar liefst zeventig tot tachtig jaar over om zijn eerste vertakkingen te krijgen.

Door de trage groei is het aanbod beperkt en worden de cactussen aan hoge prijzen verkocht. Zo betaal je op de zwarte markt al snel 100 dollar, iets meer dan 87 euro, per 30,5 centimeter lengte. Door de plant uit de grond te rukken, hopen dieven gemakkelijk geld te verdienen. Daarnaast nemen toeristen die het park bezoeken ook vaak een cactus mee naar huis.

Gevangenisstraf

Cactusdieven belagen al jaren het Saguaro National Park. Een van de meest beruchte diefstallen werd in 2007 gepleegd door tuinarchitect Joseph Tillman. Hij groef samen met een vriend 17 saguaros uit de grond. Terwijl ze de cactussen in een pick-up aan het laden waren, werden ze door een parkwachter betrapt. Tillman kreeg een gevangenisstraf van acht maanden opgelegd.

We willen dat mensen beseffen dat wanneer je een cactus van ons steelt, we je ook zullen vinden Ray O’Neil

Microchip

In een gigantische woestijn gebeurt het echter zelden dat een opzichter een dief op heterdaad kan betrappen. Daarom bedachten parkwachters een slimme manier om ze te vatten. Met een toestel, dat op een nietmachine lijkt, planten ze microchips van slechts enkele millimeters groot in de cactussen. De politie scant dan geregeld cactussen in plantenzaken om te zien of ze niet gestolen zijn.

Sinds de maatregel met de microchips in het nieuws vermeld werd, zijn er zo goed als geen diefstallen meer opgemerkt. “Het is een doeltreffend afschrikmiddel”, zegt Ray O’Neil is parkwachter in het Saguaro National Park. “We willen dat mensen beseffen dat wanneer je een cactus van ons steelt, we je ook zullen vinden.”

