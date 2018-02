Hippiestad Auroville wordt 50 jaar: "Hier zijn geen zorgen om carrière of pensioen" Aletta André

26 februari 2018

14u16 3 De Indiase leefgemeenschap Auroville bestaat morgen vijftig jaar. De stad wil zelfvoorzienend zijn en is gericht op een betere mens.

"Hippies en flower power", lacht Inge van Alphen. "Ik weet dat veel mensen sceptisch zijn over onze idealen, en dat is prima." De 27-jarige Nederlandse praat over Auroville, de internationale leefgemeenschap in het zuiden van India waar zij woont. Zelf voldoet Inge met haar studentikoze uiterlijk - blond staartje en nette blouse - niet aan dat stereotype. Niet heel lang geleden woonde ze nog in Maastricht, waar ze een Master in global health deed.

"Ik wilde heel graag in de ontwikkelingssector werken", zegt ze op het dakterras van de Solar Kitchen, een gemeenschapskeuken, omringd door bomen, die voor 30 procent op zonne-energie werkt. "Maar ik realiseerde me dat om echt verschil te maken de wereld fundamenteel anders moet worden ingericht. Dat is wat we hier proberen." Na een jaar werken in Nederland besloot Van Alphen daarom terug te keren naar Auroville, 'stad van de dageraad', waar ze op haar negende met haar ouders en twee broers naar toe verhuisde.

