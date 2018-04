Hindoepriester draagt 'onaanraakbare' Indiase tempel binnen, tegen alle regels in kv

20 april 2018

18u43

Bron: BBC, The New Indian Express 0 Een hindoepriester uit Hyderabad heeft veel opschudding veroorzaakt in India nadat hij een man die behoort tot de dalits, in het land gekend als de ‘onaanraakbaren’, op zijn schouders een tempel binnendroeg.

Dalits, die buiten het Indiase kastenstelsel vallen, mogen in vele tempels niet binnen, omdat conservatieve hindoes hen als “onrein” beschouwen. Dat weerhield priester CS Rangarajan er echter niet van om de voorschriften aan zijn laars te lappen. “Ik wilde aan de mensen tonen dat iedereen gelijk is in de ogen van god”, vertelt hij aan de BBC.

Rangarajan nam de dalitman Aditya Parasri op zijn schouders en liep met hem drie keer rond de tempel, vooraleer hij hem het gebouw binnendroeg waar ze samen baden. Omstaanders die getuige waren van de gebeurtenis reageerden enthousiast en applaudisseerden.

Discriminatie

“Er is veel discriminatie van dalits, maar dit komt voort uit de maatschappij, niet uit de religieuze schriften”, zegt Aditya Parasri, die zichzelf omschrijft als een erg religieus man die al jaren intensief hindoe- en filosofische teksten bestudeert.

Er is veel discriminatie van dalits, maar dit komt voort uit de maatschappij, niet uit de religieuze schriften. Aditya Parasri, dalit

De ongeveer 200 miljoen dalits in India zijn voortdurend het slachtoffer van discriminatie. Ze worden afgeschermd van de hogere kasten en mogen niet naar dezelfde scholen, tempels of zelfs maar van dezelfde waterbronnen drinken. Op de arbeidsmarkt zijn ze veroordeeld tot de vuilste jobs en ze zijn vaak het slachtoffer van uitbuiting, misbruik en geweld.

Legende

Rangarajan vond naar eigen zeggen inspiratie voor zijn daad toen hij studenten aan een universiteit in de stad vertelde over een eeuwenoude legende waarin in dalitman op de schouders van een hindoepriester een tempel werd binnengedragen, nadat de priester besefte dat hij de man onterecht had gediscrimineerd.

Toen Rangarajan het verhaal vertelde, reageerden sommige dalitstudenten skeptisch en vroegen ze hem of een hindoepriester in het hedendaagse India ooit zoiets zou doen. De man besloot vervolgens om de daad bij het woord te voegen en zelf het goede voorbeeld te geven.

Het gaat er niet om dat we op hun schouders gedragen willen worden. Wat we willen is vriendelijkheid en vrijgevigheid. We willen deel uitmaken van de gemeenschap. Vamsa Tilak, activist

Anderen inspireren

“Ik hoop dat anderen hetzelfde doen. Dat betekent niet dat iedereen letterlijk een dalitman op zijn schouders moet dragen, maar ze moeten dalits verwelkomen in hun tempels en om deel te nemen aan de rituelen”, licht de priester toe.

“Een dergelijke ongelijkheid zal niet vlug verdwijnen. Maar acties zoals deze zullen zeker een positieve impact hebben”, reageert Vamsa Tilak, een sociale activist die strijdt voor het recht voor dalits om tempels te betreden. Andere priesters die aanwezig waren toen Rangarajan Aditya de tempel binnendroeg, hebben al verklaard dat ze hetzelfde willen doen in tempels waar ze werken.

“Het gaat er niet om dat we op hun schouders gedragen willen worden. Wat we willen is vriendelijkheid en vrijgevigheid. We willen deel uitmaken van de gemeenschap”, zegt Tilak.