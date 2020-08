Hillary Clinton sluit rol in regering Joe Biden niet uit als hij president wordt KVDS

14 augustus 2020

10u56 0 Voormalig Democratisch presidentskandidaat en minister van Buitenlandse Zaken Hillary Clinton sluit een terugkeer naar het politieke toneel in Washington DC niet uit als haar partijgenoot Joe Biden de verkiezingen zou winnen in november. Toen haar donderdag tijdens een interview gevraagd werd of ze bereid zou zijn om een functie op te nemen in een eventuele regering van Joe Biden, antwoordde ze dat iedereen zoiets zou moeten overwegen.

Clinton deed de uitspraak tijdens een gesprek met het onafhankelijke nieuwsmedium The 19th News. “Ik ben klaar om te helpen op welke manier ik maar kan”, klonk het. “Dit is een ogenblik waarop elke Amerikaan – los van partij, leeftijd, afkomst en geslacht – het land beter zou moeten willen maken. Als je gevraagd wordt om een functie op te nemen, zou je dat zeker moeten overwegen”, klonk het.

Trump

De politica diende eerder in de regering van president Barack Obama en vicepresident Joe Biden. Tussen 2009 en 2013 was ze minister van Buitenlandse Zaken. Daarvoor was ze senator voor New York. In 2016 sleepte ze de nominatie in de wacht van de Democratische partij voor de presidentsverkiezingen van dat jaar. Ze moest het toen afleggen tegen haar Republikeinse uitdager Donald Trump.





Clinton verklaarde eerder dit jaar al dat ze overtuigd achter de kandidatuur van Joe Biden staat. Ze liet zich deze week ook lovend uit over diens keuze voor Kamala Harris als vicepresidentskandidaat. “Ze heeft zichzelf al bewezen als politica en leider”, klonk het dinsdag op Twitter. “Help me om haar te steunen en haar verkozen te krijgen.”

Lees ook: PORTRET. Kamala Harris kan de eerste vrouwelijke vicepresident worden: “Mama leerde me om niet te klagen, maar te doén” (+)