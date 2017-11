Hillary Clinton opnieuw beschuldigd van gesjoemel bij Democratische voorverkiezing KVE

De Democratische Partij was de facto afhankelijk van Hillary Clinton nog voordat ze de nominatie voor de presidentsverkiezingen van 2016 won, zo heeft de vroegere interim-voorzitster van de partij verteld. Donna Brazile bevestigt daarmee beschuldigingen van Bernie Sanders. Haar relaas is koren op de molen van Donald Trump.

Donna Brazile was van juli 2016 tot februari 2017 voorzitster van het partijbestuursorgaan DNC (Democratic National Committee). In een boek dat volgende week in de Verenigde Staten verschijnt, vertelt ze dat de partij en de campagneploeg van Hillary Clinton in augustus 2015 een akkoord ondertekenden zodat het Clinton-kamp de partij, die diep in de schulden zat, er financieel weer bovenop zou helpen. Dit was bekend. In ruil kreeg de ploeg van Clinton een vetorecht op de post van communicatiedirecteur van de partij en andere posten. Dat was nog niet bekend.

"In ruil voor het ophalen van geld en investeringen voor DNC controleerde Hillary de financiën en de strategie van de partij, en al het geld dat ingezameld werd", schrijft Donna Brazile volgens Politico. "DNC was ook verplicht de campagneploeg te raadplegen over de rest van het personeel, het budget, de gegevens, het analysewerk en de mailings."

Brazile begreep pas eind juli 2016 hoe de vork aan de steel zat, enkele dagen nadat ze Debbie Wasserman Schultz had vervangen. De topvrouw van DNC was "ontslagen" na de publicatie door WikiLeaks van gehackte berichten die de vijandigheid van partijkopstukken toonden tegen Bernie Sanders, de rivaal van Clinton.

Dit verklaart, aldus Brazile, waarom ze geen communiqué kon schrijven zonder groen licht van het campagnehoofdkwartier van Clinton. Het akkoord "was niet onwettig, maar leek zeker niet ethisch", schrijft ze nog.