Hillary Clinton: “Onvoorstelbare schande” dat rapport over Russische inmenging in Britse verkiezingen niet wordt vrijgegeven TT

12 november 2019

Bron: Reuters 0 Voormalig Amerikaans presidentskandidaat Hillary Clinton vindt het een “onvoorstelbare schande” dat de Britse regering een rapport over Russische inmenging in de politiek van het land, niet wil vrijgeven. “De kiezers verdienen dat rapport onder ogen te krijgen”, aldus Clinton tegenover de BBC.

Het rapport, dat onder meer onderzoekt of bij het brexit-referendum in 2016 inmenging van Rusland was, is opgemaakt door het parlementaire Intelligence and Security Committee. Het mag van de Britse veiligheidsdiensten openbaar worden gemaakt, maar de regering houdt de publicatie tegen tot na de verkiezingen van 12 december. Volgens de oppositie gebeurt dat omdat het rapport erg kritisch is voor de Conservatieve partij, die ook giften van Russische donateurs heeft ontvangen. Het rapport noemt ook de namen van die donateurs.

Sommige van de donateurs zouden private gesprekken met premier Boris Johnson hebben gehad. Onder hen zakenman Alexander Temerko, die Johnson in het verleden al een “vriend” noemde. Temerko praat onbeschroomd over zijn nauwe banden met Johnson.

Clinton, die momenteel in het Verenigd Koninkrijk is om haar nieuwe boek te promoten, noemde de beslissing van de regering “onvoorstelbaar”. “Elke burger die in dit land mag stemmen, verdient het om het rapport in te kijken voor de verkiezingen plaatsvinden. Er is geen twijfel over dat Rusland wil proberen de politiek in de Westerse democratieën te beïnvloeden. We hebben dat gezien in ons land, in Europa, en ook hier.”

Het Britse rapport is al klaar sinds maart en is sindsdien door verschillende diensten en overheidsafdelingen gereviseerd en goedgekeurd. In oktober is dat proces afgerond en op 17 oktober is het naar premier Johnson gestuurd voor de finale goedkeuring. Dat duurt normaal gezien een tiental dagen, maar Johnson zegt dat de vertraging normaal is. De regering redeneert dat het rapport eerst aan het parlement moet worden voorgelegd, maar dat is nu ontbonden, dus wordt het niet vrijgegeven.

De Britten moeten op 12 december een nieuw parlement kiezen. In de kiesstrijd beschuldigt Johnson de Labour-oppositie van sympathieën voor Moskou. Mogelijk zal hij zich nu zelf moeten verantwoorden.