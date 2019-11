Hillary Clinton “onder druk van heel veel mensen” om opnieuw in de presidentsrace te stappen YM TT

13 november 2019

13u21

Bron: BBC 4 In een interview met BBC Radio 5 Live heeft Hillary Clinton laten noteren dat ze onder druk staat van “heel veel mensen” om een gooi te doen naar het Witte Huis in 2020. Ze voegde er meteen aan toe dat ze dat niet van plan is, of tenminste toch nog niet meteen.

Tijdens het interview, dat Clinton samen met haar dochter Chelsea afwerkte ter promotie van hun nieuwe boek Gutsy Women: Favorite Stories of Courage and Resilience, dwaalde het gesprek af naar de politieke ambities van Hillary.

De voormalige first lady moest in 2016, tegen de verwachtingen in, het onderspit delven tegen Donald Trump. Clinton zei in het radio-interview dat ze Trump zo snel mogelijk “op pensioen” wil zien en dat “ze haar kant (de Democraten, red.) zal proberen te helpen om de sterkst mogelijke campagne op te zetten”.



Op dat moment vroeg host Emma Barnett of Clinton zelf in de race zou stappen. “Nee, nee, nee”, klonk het aanvankelijk ferm, maar toen Barnett vroeg of die beslissing al 100 procent vaststond, liet Clinton meteen weten dat “ze nooit nooit zegt tegen iets”.

Als Clinton nog in de race wil stappen, zal ze zich echter moeten reppen, want de deadline komt met rasse schreden dichterbij. Clinton bevestigde dat het inderdaad “vijf voor twaalf” is en voegde eraan toe dat ze “voortdurend” denkt welk soort president ze geweest zou zijn. “Wie er ook wint, hij of zij zal een harde kluif hebben aan het rechtzetten van alles wat kapot gemaakt is”, aldus Clinton.

Enorme druk

Later in het interview kwam een potentiële gooi naar het Witte Huis opnieuw ter sprake.

Daarop antwoordde Clinton dat ze “onder enorme druk staat van veel mensen om er goed over na te denken”. “Maar”, voegde ze er meteen aan toe, “op dit moment ben ik het niet van plan”.

De Democratische race is sowieso al druk bezet. De grootste kanshebbers lijken voormalig vice-president Joe Biden, en de senatoren Elizabeth Warren en Bernie Sanders, die in 2016 nipt het onderspit moest delven tegen Clinton bij de Democratische voorverkiezingen.