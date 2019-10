Hillary Clinton deelt parodie op Trumps brief aan Erdogan: “Wees geen eikel, oké?” ttr

21 oktober 2019

10u55

Bron: The Guardian 0 Hillary Clinton heeft op Twitter een parodie op de brief van de Amerikaanse president Donald Trump aan de Turkse president Tayyip Erdogan gedeeld. “Wees geen stoere jongen. Wees geen dwaas”, zo schreef Trump aan Erdogan. Dat de Amerikaanse president niet hoog oploopt met diplomatiek taalgebruik en graag zegt waarop het staat, is bekend. Maar de brief aan de Turkse leider doet bij velen de wenkbrauwen fronsen.

De voormalige presidentskandidate van de Democraten spot op Twitter met Trumps brief aan Erdogan. “Gevonden in het archief”, schrijft Hillary bij een nepbrief van John F. Kennedy aan Nikita Chroesjtsjov. “Beste premier Chroesjtsjov”, zo staat in de brief te lezen. “Wees geen eikel, oké? Haal je raketten uit Cuba. Iedereen zal zeggen: ‘Yay! Chroesjtsjov! Je bent de beste!’ Maar als je het niet doet, dan zal iedereen iets hebben van ‘wat een klootzak’.”

Found in the archives... pic.twitter.com/iFFeqloYHM Hillary Clinton(@ HillaryClinton) link

Het taalgebruik en de stijl doen denken aan Trumps brief, die vorige week bekend werd gemaakt. “Ik heb hard gewerkt om een aantal van jouw problemen op te lossen, laat de wereld niet zitten, maak een deal. De geschiedenis zal dan positief over je oordelen. Als je dat niet doet zal je gezien worden als de duivel”, schreef de president op 9 oktober, de dag waarop het Turkse offensief begon.

“Je wil niet verantwoordelijk zijn voor het afslachten van duizenden mensen en ik wil niet verantwoordelijk zijn voor het vernietigen van de Turkse economie - en dat zal ik zijn”, ging Trump verder. “Wees geen dwaas.”

This is insane. pic.twitter.com/ERHXoQGqUS Justin Amash(@ justinamash) link

Na de bekendmaking van de brief twijfelden journalisten of dit nu een grap was of niet. De brief bleek wel degelijk authentiek, bevestigde het Witte Huis zelf. Niet alleen het opvallende taalgebruik zorgde voor veel vraagtekens. Ook het feit dat Trump in de brief schreef dat generaal Mazloum Kobani bereid is “meer toegevingen dan ooit” te doen, wekte ongeloof op. Mazloum is de leider van de Syrische Democratische troepen (SDF), de coalitie die tegen IS streed en waar ook de Koerden deel van uitmaken. “Ik stuur in alle vertrouwen een brief van hem aan mij mee”, schreef Trump aan Erdogan.

Erdogan heeft volgens BBC de brief van Trump trouwens meteen “in de vuilbak gesmeten” toen hij hem heeft ontvangen.

Bekijk ook:

Turkse president Erdogan snapt tweets Donald Trump niet meer