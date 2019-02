Hilariteit in Nederland: minister van Buitenlandse Zaken pakt uit met blauw ‘brexitbeest’ Maarten Van Ast

Bron: AD 0 Wat het precies is, lijkt niemand te weten, maar de foto waarop de Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken Stef Blok met een blauw ‘brexitbeest’ poseert, doet de wenkbrauwen in ieder geval flink fronsen.

Blok plaatste het kiekje vanmorgen zelf op Twitter. “Heb jij al gecheckt welke gevolgen Brexit voor jou of je bedrijf heeft?”, schrijft hij erbij. En: “Zorg dat Brexit jou niet in de weg zit.... of ligt.”

Het blijkt te gaan om de nieuwe mascotte van de brexitcampagne, waarin het kabinet probeert ondernemers aan te zetten zich goed voor te bereiden voor het vertrek van Groot-Brittannië uit de EU. Het beest, Brexit genaamd, prijkt ook op de website van het brexitloket, waar Nederlandse ondernemers via een vragenlijst kunnen checken of hun bedrijf klaar is voor de brexit.

Alles goed?

De foto leidt op sociale media tot de nodige verbazing en hilariteit. “Verder alles goed, meneer Blok?”, reageert iemand onder het bericht. “Is dit serieus?”, vraagt iemand anders zich af. Weer iemand anders vraagt de minister of ze het pak even mag lenen.



Ook vicepremier en minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Hugo de Jonge, en D66-Kamerlid Sjoerd Sjoerdsma doen een duit in het zakje.

Stef? Geef even een teken van leven zodat we zeker weten dat het goed is afgelopen!

The Dutch

Het opmerkelijke beest is ook in het Verenigd Koninkrijk niet onopgemerkt gebleven. “De Nederlandse regering ziet de brexit niet als een olifant in de kamer maar als een gigantische Muppet die op een bureau ligt.”

‘Tijd dringt’

Het Nederlandse kabinet hamert al langere tijd een goede voorbereiding van bedrijven op de brexit, ongeacht of er wel of geen deal gesloten wordt met het Verenigd Koninkrijk. Premier Mark Rutte benadrukte vorige maand dat “de tijd dringt”. “Er is geen tijd te verliezen.’’



Volgens Rutte moet ernstig rekening worden gehouden met de variant waarin Europa en het Verenigd Koninkrijk er niet uit komen. “De bal rolt naar de klif van Dover, kortom het slechtste scenario’’, zei hij daarover.



Mocht er toch een deal worden gesloten, dan hebben bedrijven langer de tijd om zich voor te bereiden. “Maar het is nog steeds denkbaar dat er op 29 maart geen deal is, en dan is de VK ineens geen land meer van de Europese Unie.’’

