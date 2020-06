Hij wilde scheiding tussen wit en zwart en liet honden los op wie durfde protesteren: dit is de man die Trump afgelopen dagen citeerde KVDS

02 juni 2020

13u33 74 “Als het plunderen begint, begint ook het schieten.” Met die uitspraak reageerde de Amerikaanse president Donald Trump vrijdag op de aanhoudende onrust in Minneapolis, na de dood van George Floyd. De zwarte man kwam om het leven nadat een agent meer dan acht minuten met de knie op zijn nek had gezeten, waardoor hij stikte. Een dag later dreigde Trump ermee om “de gemeenste honden” los te laten op demonstranten aan het Witte Huis. Beide uitspraken verwezen naar Eugene ‘Bull’ Connor, een politiechef uit Alabama die in de jaren 40, 50 en 60 bekendstond om zijn keiharde optreden. Connor deed er alles aan om de rassenscheiding in stand te houden. Zelfs honden afsturen op vreedzaam protesterende kinderen.



Meer dan twee decennia lang diende Connor (1897-1973) als commissaris voor Openbare Veiligheid in de stad Birmingham, in het zuidoosten van de Verenigde Staten. In die functie stond hij aan het hoofd van de politie en de brandweer. Het was de periode van het toenemende protest tegen de segregatie, die zwarte mensen verplichtte om apart te zitten op het openbaar vervoer en naar hun eigen scholen, restaurants en zelfs openbare toiletten te gaan. Die segregatie leefde nog erg sterk in het zuiden van de VS. En Connor was er een hevig voorstander van.

Martin Luther King

Connor gebruikte zijn functie dan ook om ervoor te zorgen dat Birmingham “de meest gesegregeerde stad van Amerika” bleef, zoals Martin Luther King het ooit verwoordde. Zo sloot hij nog liever zestig parken in de stad dan ze ook open te moeten stellen voor zwarte mensen, zoals een federale rechtbank beslist had.



Van de burgerrechtenbeweging moest hij niets weten en dat bleek onder meer uit de manier waarop hij de Freedom Riders aanpakte. Die klaagden in 1961 de rassenscheiding aan op bussen die tussen de Amerikaanse staten reden. Volgens federale wetgeving was die segregatie illegaal. Dat in contrast met de regels in een aantal individuele staten, zoals Alabama, waar segregatie nog altijd afgedwongen kon worden door de wet.

De actievoerders besloten per bus een aantal zuidelijke steden aan te doen, maar stootten op bittere vijandigheid. Toen de bus op 14 mei in Birmingham aankwam, werd hij opgewacht door een grote groep leden van de racistische Ku Klux Klan (KKK). Op het moment dat de actievoerders uitstapten, werden ze aangevallen en in elkaar geslagen met metalen staven en baseballbats. Pas een kwartier later, toen de meeste Klanleden al weg waren, daagde de politie op. Achteraf werd Connor ervan beschuldigd dat hij de leden van de Klan met opzet had laten begaan.

Bedreiging

Connor ging ook zelf tot de actie over en stond erom bekend dat hij elke bedreiging van de sociale orde keihard neersloeg. Schrijnend voorbeeld was een protestmars begin mei 1963. Jongeren stapten toen op naar het stadhuis van Birmingham voor een gesprek met de burgemeester. Op het einde van de dag zaten bijna duizend deelnemers – allemaal tussen 6 en 18 jaar – in de cel.

Het maakte dat de volgende dag nog meer studenten op straat kwamen. Connor gaf daarop het bevel aan de brandweer om hen uiteen te drijven door hen te bespuiten met zware brandslangen onder hoge druk. Hij sommeerde ook de politie om de honden los te laten. In enkele dagen tijd werden meer dan 3.000 demonstranten opgesloten. Het had echter het omgekeerde effect.

John F. Kennedy

De media brachten verslag uit over het hardhandige neerslaan van het protest en het land reageerde met afschuw. Toenmalig president John F. Kennedy stuurde daarop een onderhandelaar naar de stad en die slaagde er maar met veel moeite in om de gemoederen te bedaren. Het werd een eerste stap in het opheffen van de rassenscheiding in Birmingham. En het droeg bij tot het goedkeuren van de Civil Rights Act in 1964, die discriminatie en segregatie in de hele VS verbood.

Het is dan ook opmerkelijk dat president Trump de afgelopen dagen expliciet naar Connor verwees in zijn tweets. Connor werd immers een internationaal symbool voor institutioneel racisme. Doordat hij geweld tegen de leden van de burgerrechtenbeweging toeliet en zelf ook hardhandig optrad, zou hij bijgedragen hebben aan het succes van de Klan in Birmingham én geweld tegen zwarte mensen.

Bekijk ook: Trump maant gouverneurs aan om hardhandig op te treden



