Hij werd veroordeeld voor gruwelijke moord op peuter maar kwam vrij omdat hij “niet meer gevaarlijk” was. Hij sloeg opnieuw toe KVDS

04 januari 2019

18u59

Bron: BBC, News.com.au 0 Een Britse man is vandaag voor de tweede keer tot levenslang veroordeeld voor een bloederige aanval op een weerloos slachtoffer. Stephen Leonard (57) kreeg in 1979 een eerste keer levenslang voor de moord op een 3-jarig meisje. Die zaak was zó gruwelijk dat de details ervan nooit allemaal werden onthuld. In 2002 kwam hij echter vrij nadat een paroolcommissie oordeelde dat hij “niet meer gevaarlijk” was. In de zomer van vorig jaar sloeg hij echter opnieuw toe. Even genadeloos.

Niemand had aanvankelijk de link gelegd tussen de twee zaken. Na zijn vrijlating in 2002 had Leonard immers een nieuwe naam aangenomen. Pas vorige week werd duidelijk dat hij Stephen Chafer was, de man die de kleine Lorraine Holt (3) in 1979 had meegelokt, verkracht en vermoord.

Sneeuw

Lorraine had op de noodlottige dag buiten in de sneeuw gespeeld, in de tuin van het huis in Derby waar ze woonde met haar familie. Maar het meisje was de straat op gelopen. Stephen Chafer – toen 17 jaar – vond haar terwijl ze huilend in de sneeuw zat. Hij had al wat gedronken en gaf haar snoep. Daarna nam hij haar mee naar een plaatselijke kerk. Daar bedekte hij haar mond met zijn hand, misbruikte hij haar en stak hij haar vervolgens 39 keer met een mes.





“Wat bekend is over wat hij met haar deed, is maar het topje van de ijsberg”, reageert haar vader bij de Australische nieuwssite News.com.au naar aanleiding van het nieuwe proces. “Sommige dingen die hij met haar gedaan heeft, kan je gewoon niet publiceren.”

De vader van Lorraine was degene die als eerste opgepakt werd door de politie – “toen waren het altijd de ouders” – maar hij werd weer vrijgelaten. Stephen Chafer – aangetrouwde familie – werd twee dagen later beschuldigd van de moord. “Hij kwam na de feiten nog naar ons huis”, aldus Jim Holt. “Als ik toen geweten had wat hij had gedaan, zou hij nu niet meer leven.”

Chafer pleitte schuldig en werd tot levenslang veroordeeld. Hij zat 23 jaar in de cel toen een paroolcommissie besloot dat hij vervroegd vrij kon komen omdat hij geen gevaar meer was. (lees hieronder verder)

Iets meer dan 10 jaar later week hij echter alweer van het rechte pad af. Hij maakte het brandalarm onklaar in het gebouw met negen flats waar hij woonde en stak zijn appartement in brand. Hij werd opgepakt en tot 26 maanden cel veroordeeld voor brandstichting. In augustus 2017 kwam hij voorwaardelijk vrij en het was in die periode dat hij opnieuw toesloeg. Slachtoffer was deze keer Faye Mills (60), een vriendin die hij al 15 jaar kende en die leed aan dementie.

Op 23 juni vorig jaar trok hij naar haar huis in Peterborough. De twee kregen ruzie over een hark en plots greep Stephen Leonard het werktuig beet en sloeg hij er Mills mee op het hoofd. Vervolgens pakte hij een mes en stak hij haar neer. Hij probeerde ook tot 3 keer toe haar keel over te snijden, aldus de BBC.

Uitzinnig

Tijdens het proces werd de aanval omschreven als “uitzinnig”. “Hij bracht haar verscheidene steekwonden toe over haar hele lichaam en onthoofdde haar bijna”, aldus openbare aanklager Charles Falk. “Hij probeerde ook een buurman neer te steken die het gegil van mevrouw Mills had gehoord en haar probeerde te helpen.”

Die buurman – Mark Patchett – vertelde later aan het persbureau PA over de aanval. “Hij was haar aan het folteren. Hij stak haar meer dan 30 keer. Ik denk dat hij zelfs probeerde om haar hoofd af te snijden. Hij dook op mij toe met het mes, maar ik kon het ontwijken, waardoor het afschampte op mijn gezicht. Had ik dat niet gedaan, was ik er vandaag waarschijnlijk niet meer geweest.” (lees hieronder verder)

Als bij wonder overleefde Mills de aanval. Door haar vreselijke verwondingen dachten de politiemensen die als eerste ter plaatse waren aanvankelijk nochtans dat de vrouw gestorven was. Tijdens het proces werd wel duidelijk dat ze nooit meer helemaal zal herstellen.

Leonard verklaarde dat hij de vrouw aanviel nadat er iets geknapt was in zijn hoofd. Volgens zijn advocaat lijdt hij aan “verscheidene psychische stoornissen”.

Vorige maand werd hij al schuldig bevonden aan poging tot moord en vandaag hoorde hij zijn straf. Hij kreeg opnieuw levenslang en kan nu ten vroegste over 17 jaar vrijkomen, als hij 74 is.

“Ernstig risico”

Rechter David Farrell noemde hem deze keer een “bijzonder gevaarlijk individu” en een “ernstig risico voor burgers en in het bijzonder vrouwen”. Hij tilde er ook zwaar aan dat de man voor de tweede keer een kwetsbaar slachtoffer uitgekozen had. “Ik hoop dat de paroolcommissie over 17 jaar rekening houdt met mijn opmerkingen van vandaag”, klonk het nog.

De vader van Lorraine volgde het proces op de voet, dat hij als “verschrikkelijk” omschreef voor zijn familie. Zeker toen duidelijk werd dat de man eigenlijk de moordenaar van zijn dochter was en haar foto weer op alle nieuwssites en in alle kranten verscheen. “Het was alsof het weer 1979 was en dat alles opnieuw gebeurde”, zei hij daarover.

Hij deed er in 2000 tevergeefs alles aan om de moordenaar van zijn dochter in de cel te houden. “Ik wist dat het opnieuw zou gebeuren, het was gewoon een kwestie van tijd. Maar niemand wilde luisteren. Zeggen dat ik boos ben, is een understatement.”