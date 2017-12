Hij werd ervan beschuldigd Maddie McCann te hebben ontvoerd. Nu verbreekt hij zijn stilzwijgen Karen Van Eyken

Sergej Malinka is niet langer een verdachte in de zaak McCann De Portugese politie ondervroeg Sergej Malinka in 2007 vlak nadat Maddie McCann verdween uit een resort in Portugal. Toen nam zijn leven een dramatische wending.

Sergej Malinka was met zijn ouders naar Portugal gekomen in 2000 en werkte toen in een restaurant. Op de dag dat kleine Maddie verdween (3 mei 2007) gingen haar ouders Gerry en Kate McCann eten in de 'Ocean Club', daar waar Malinka werkte.

Later die avond was er van het kleine meisje geen spoor meer. En de speurders namen de Rus in het vizier. In de ogen van de politie was hij een verdachte omdat hij op de avond van de verdwijning telefoneerde met een Portugese zakenman. Malinka werd meermaals verhoord. Ook zijn computer werd binnestebuiten gekeerd.

Aanwijzingen voor een misdaad vond de politie niet. Maar de media hadden er lucht van gekregen met nefaste gevolgen voor zijn privéleven.

Nu, 10 jaar later, spreekt Malinka voor het eerst over wat er zich na de verdachtmakingen afspeelde. Die gebeurtenissen bundelde hij in een boek 'Collateral Damage', dat in 2018 op de markt komt.

"Ik werd ervan verdacht iets met haar verdwijning te maken te hebben en ben ertoe gedwongen om valse verklaringen af te leggen", zegt Malinka. "Ik was toen 22 jaar en heb alles verloren: jobs, vrienden, hoop."

epa Maddie McCann verdween in 2007 uit de vakantiewoning van haar ouders in Portugal.

Men probeerde zijn auto in brand te steken en op de gevel van zijn appartement in de Algarve werd in rode verf het Portugese woord 'Fala' aangebracht ('Spreek', nvdr.). Op straat werd hij uitgescholden en belaagd. De druk werd zo groot dat hij de regio een tijdje ontvluchtte omdat hij voor zijn veiligheid vreesde.

Ook in 2013 dook hij in het dossier even op als verdachte toen Scotland Yard Maddie probeerde te lokaliseren en enkele vragen wilde stellen aan hem. Nu is hij geen verdachte meer.

"Die vreselijke gebeurtenissen werpen nog steeds een schaduw op het heden", aldus de Russische man die nog steeds in Portual woont met zijn zwangere vriendin. "Mijn leven was een puinhoop. Ik werd tot wanhoop gedreven door de leugens van anderen. Tien jaar later zal ik voor het eerst vader worden. Mijn familie is nu mijn leven. Ik zal niet langer toelaten dat de leugens van anderen mijn toekomst vergallen."

Zijn boek 'Collateral Damage' bevat naar eigen zeggen "gevoelige informatie" over een pijnlijke periode uit zijn leven. Hij werd valselijk beschuldigd met alle gevolgen vandien. Malinka wil dat mensen nu eindelijk de waarheid kennen en hun eigen conclusies trekken na het lezen van het boek.