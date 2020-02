Hij was dé favoriet van Macron om burgemeester van Parijs te worden, maar seksvideo heeft hem genekt KVE

14 februari 2020

16u40

Bron: Libération, Le Figaro, ANP, DH.be 4 De Franse president Emmanuel Macron moet op zoek naar een nieuwe favoriet voor het burgemeesterschap van Parijs. Zijn beoogde kandidaat Benjamin Griveaux (42) trok zich vandaag - een maand voor de stembusgang - terug nadat een compromitterende seksvideo was opgedoken op sociale media.

In opiniepeilingen stond Griveaux van de partij La République en Marche (LREM) derde, na huidig burgemeester Anne Hidalgo (PS) en de conservatieve vroegere minister Rachida Dati. Maar na het uitlekken van het filmpje is de getrouwde vader van drie kinderen per direct met zijn campagne gestopt en heeft de handdoek in de ring gegooid. De politicus maakte zijn beslissing vanochtend bekend.

De expliciete beelden, die woensdagavond online werden verspreid, toonden hoe de man zichzelf filmde terwijl hij masturbeerde. Daarnaast waren er seksueel getinte berichten, kennelijk van Griveaux, te zien gericht aan een vrouw. Het filmpje verspreidde zich razendsnel via sociale media.

“Verachtelijke aanvallen”

De voormalige regeringswoordvoerder sprak in een reactie van "verachtelijke aanvallen" op zijn privéleven. "Mijn gezin verdient dit niet. Niemand moet blootgesteld worden aan dergelijk misbruik." Volgens Griveaux zijn hij en zijn gezin al meer dan een jaar het doel van "laster, leugens, geruchten, anonieme aanvallen, de onthulling van gestolen privégesprekken en doodsbedreigingen".

Omstreden kunstenaar

Franse media hebben ondertussen achterhaald dat de beelden werden gelekt door een omstreden Russische kunstenaar en politiek activist, Piotr Pavlenski, die naar eigen zeggen de verborgen kant van politici en ambtenaren wil onthullen. Hij vond het hypocriet dat de politicus nadrukkelijk ijverde voor de gezinswaarden, maar zich er niet naar gedroeg. Dat verklaarde de Rus aan de krant Libération die hem telefonisch kon spreken. Hij vertelde de beelden te hebben verkregen via een bron die een relatie had met Griveaux.

Pavlenski werd in januari 2019 veroordeeld tot drie jaar gevangenisstraf, waarvan twee jaar met uitstel, voor het in brand steken van de gevel van de centrale bank van Frankrijk in oktober 2017.

De Rus - die in het verleden ook al Poetin bekritiseerde - en zijn ex-partner Oksana Chaliguina hadden in mei 2017 politiek asiel gekregen in Frankrijk.

Andere kandidaat

De regeringspartij heeft nog een andere kandidaat voor het hoogste ambt in Parijs, tegen de wil van Macron in: wiskundige Cédric Villani. La République en Marche (LREM) wil desondanks nog een andere kandidaat aanduiden. Maar het zal voor de partij aartsmoeilijk worden om de sjerp alsnog te veroveren. De verkiezingen worden op 15 en 22 maart gehouden.

In het politieke hart van Frankrijk heerst verontwaardiging alom na het lekken van de video. “Hier is een grens overschreden”, klink het stellig. Griveaux kreeg onder meer steun van zijn politieke concurrenten. Huidig burgemeester Anne Hidalgo (PS) riep op tot “respect voor het privéleven”. Cédric Villani (LREM) beschouwde het hele voorval en de daaropvolgende terugtrekking van de kandidaat-burgemeester als een “bedreiging voor de democratie”.