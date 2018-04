Hij was alom geliefd voor zijn werk als Spiderman in kinderziekenhuis. Maar onder dat pak bleek hij pervers roofdier. En hij aasde op allerkleinsten KVDS

19 april 2018

12u18

Bron: The Washington Post, News.com.au 1 Voor de gezinnen in het Vanderbilt Children’s Hospital in het Amerikaanse Nashville was Jarratt Turner (36) niets minder dan een held. Regelmatig trok de schijnbaar sympathieke ruitenwasser zijn Spidermankostuum aan tijdens het werk en entertainde hij de zieke kinderen binnen. Maar niemand wist dat hij een duister geheim verborg.

“Het geeft me een goed gevoel dat ik mensen kan helpen terwijl ik mijn job doe”, vertelde de man in 2014 in een interview met de lokale nieuwszender WZTV. “Deze kinderen zijn erg ziek en als ik iets kan doen om hun dag ook maar een beetje beter te maken, zal ik niet aarzelen.”

Radar

In 2015 verscheen hij echter op de radar van undercoveragenten van de Australische Task Force Argos, een politie-eenheid uit Queensland die op pedofielen jaagt. In mei van dat jaar maakten ze contact met Turner en nadat hij een tijdje had gechat met een undercoveragent, mailde hij twee foto’s van een naakt meisje van 2,5 jaar op een verversingstafel voor baby’s. Hij gaf in mails ook toe dat hij het meisje seksueel misbruikt had en ook over foto’s beschikte van een jongen. “Ik hou van jongens en meisjes tussen 2 en 10 jaar”, klonk het.

Turner creëerde ook een account op een site waar je foto’s kan delen. Een van zijn albums gaf hij de naam ‘mijn kleine jongen’ en een andere ‘mijn klein meisje’. “Ik hou zo van kleintjes”, schreef hij erbij. “Dit zijn enkele foto’s van mijn neefje. We hebben altijd veel plezier als we samen optrekken.” en ook “Ik hou meer van dit kleine meisje dan ik kan uitdrukken.”

Babysitten

De kinderen bleken van twee gezinnen te zijn met wie Turner bevriend was geworden. Hij bood hen aan om bij gelegenheid op de kleintjes te babysitten in zijn kelderappartement. Tussen oktober 2014 en mei 2015 maakte hij daarbij op 10 verschillende momenten seksueel expliciete beelden en filmpjes van het meisje en op 6 verschillende momenten van de jongen. Op de beelden was te zien hoe hij de kinderen molesteerde. (lees hieronder verder)

This is sickening. Jarratt Turner, 36, was sentenced to serve 105 years in prison for child porn, molestation. Police say Turner would dress in a Spiderman costume while washing windows at a local children's hospital: https://t.co/P5LnsyLdNk @WKRN pic.twitter.com/MaQzrcgHtF Maura Sirianni WKRN(@ MauraSirianni) link

Om het misbruik te verdoezelen zette hij alles online in een koffiebar met publieke internettoegang. Een werknemer daar vertelde aan de speurders dat de kerel regelmatig langskwam, een koffie bestelde en twee bolletjes ijs en dan lange tijd op zijn computer zat te werken. Met de hulp van de manager van de zaak – die surfgegevens vrijgaf – kon de pedofiel gevat worden. Amerikaanse speurders konden hem in juni 2015 inrekenen.

Proces

Er volgde nu een proces en deze week werd de man veroordeeld tot 105 jaar cel. Turner pleitte schuldig aan 16 gevallen van het maken van kinderporno en het verspreiden ervan. “Deze straf moet ervoor zorgen dat deze man nooit nog zijn perverse seksuele verlangens kan opdringen aan een onschuldig kind”, aldus aanklager Don Cochran. “Ik wou dat het vonnis nog zwaarder was geweest. Mensen zoals hij zijn roofdieren die vertrouwen opwekken. Hier ging het om een peuter en een kleuter en hun familie vertrouwde de man.”

Er wordt niet van uitgegaan dat Turner ook slachtoffers maakte in het ziekenhuis.