Hij wachtte slachtoffers op aan nachtclubs en drogeerde ze: een van zwaarste serieverkrachters in Britse geschiedenis krijgt levenslang

06 januari 2020

Bron: Belga, The Guardian 0 Een Indonesische man, die een van de ergste verkrachters in de Britse geschiedenis genoemd wordt, is veroordeeld tot een levenslange celstraf omdat hij 159 mannen seksueel heeft misbruikt in Manchester. Naast verkrachting is hij ook veroordeeld voor poging tot verkrachting en aanranding. De nu 36-jarige Reynhard Sinaga filmde in veel gevallen zijn daden terwijl zijn slachtoffers, die hij meestal opzocht in het uitgaansleven, bewusteloos waren.

De zaak is de grootste verkrachtingszaak ooit in Groot-Brittannië. Sinaga zou in totaal meer dan 195 slachtoffers gemaakt hebben gedurende tien jaar, meldden verschillende Britse media. Ian Rushton, de adjunct-aanklager, noemde Sinaga “de ergste verkrachter in de Britse juridische geschiedenis”. Sinaga, die in Groot-Brittannië studeerde, lokte onder meer 48 mannen naar zijn flat. Daar drogeerde hij zijn slachtoffers en misbruikte hij hen. De politie moet nog minstens 70 van zijn slachtoffers identificeren.

Tijdens het proces zei Sinaga dat de andere mannen hem met een seksuele fantasie hielpen, door te doen alsof ze dood waren. De aanklager noemde die uitlatingen belachelijk. Ze werden dan ook unaniem verworpen door de vier jury’s van de rechtbank van Manchester. De rechter noemde Sinaga vandaag een “kwaadaardig seksueel roofdier dat op mannen jaagt”.

Sinaga, die in 2007 op 24-jarige leeftijd naar het Verenigd Koninkrijk verhuisde, had het vooral gemunt op studenten in hun late tienerjaren of jonge twintigers die meestal in het centrum van Manchester het uitgaansleven opzochten. “Zij wilden niets liever dan een goede avond uit met hun vrienden”, zei de rechter nog.

Vaste methode

Sinaga had een vaste methode om zijn slachtoffers te lokken. De meeste slachtoffers waren dronken en alleen. Meestal wachtte hij ze in de vroege ochtend op aan de clubs die op een paar minuten wandelen van zijn flat liggen. Daarop sprak hij jongemannen aan die waren buitengeschopt of hun vrienden verloren waren. Sommigen hadden geen geld voor een taxi of de batterij van hun smartphone was leeggelopen.

Vervolgens bood de dader hen een drankje en slaapplaats aan, of de mogelijkheid om hun gsm op te laden. Hij drogeerde ze vervolgens met de vloeibare drug GHB, in veel gevallen filmde Sinaga zijn daden. De meeste mannen verlieten het appartement van de man zonder te weten dat ze verkracht waren. Sinaga hield wel vaak hun portefeuilles of horloges als trofee. De man werd uiteindelijk in 2017 gepakt: een van slachtoffers werd wakker tijdens een verkrachting, stal Sinaga’s gsm en ging ermee naar de politie.

Video’s op twee iPhones

Na de arrestatie van Sinaga ontdekte de politie video’s op twee iPhones. Toen de politie van Manchester Sinaga’s digitale apparaten onderzocht, ontdekten ze 3,29 terabyte aan fotografisch materiaal - het equivalent van 250 dvd’s of liefst 300.000 foto’s.

Een slachtoffer beschreef Sinaga als “een kwaadaardig roofdier” en “gezichtsloos monster”, en verklaarde op de dag dat de politie hem vertelde dat hij was verkracht dat “zijn leven voor altijd veranderd was”. Slachtoffers beschreven ook hoe hun carrière en persoonlijke relaties lijden onder de misdaden. Verschillende jongemannen zeiden dat ze hun toevlucht hadden gezocht in alcohol en sociaal geïsoleerd waren geraakt.