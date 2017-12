Hij vermoordde kleindochter (12) vriendin en verborg lichaam op zolder. Alles kwam aan het licht en nu klaagt hij dat hij zich eenzaam voelt in cel Koen Van De Sype

23u14

Bron: Daily Mirror 127 Twitter Stuart Hazell en rechts de vermoorde Tia. Een Britse man die levenslang in de gevangenis zit voor de moord op een 12-jarig meisje, laat opnieuw van zich horen. Stuart Hazell (41) schokte vijf jaar geleden het Verenigd Koninkrijk en doet er nu in een reeks brieven zijn beklag over dat hij geen leven heeft in de cel en zich eenzaam voelt.

De moord op Tia Sharp (12) dateert van 2012. Hazell had kort een relatie gehad met de moeder van het meisje toen zij nog maar pas geboren was en knoopte daarna iets aan met de oma van Tia: Christine Bicknell. Hij woonde op het ogenblik van de feiten met Christine samen in het zuiden van London.

Misbruikt

Toen Tia verdween, beweerde Hazell dat ze schoenen was gaan kopen in het nabijgelegen Croydon. Negen dagen werd met man en macht naar het meisje gezocht en speelde hij de vermoorde onschuld bij de politie en op de televisie. Uiteindelijk werd haar lichaam gevonden op de zolder van zijn huis. Het was in een zwarte zak gewikkeld. Tia bleek seksueel misbruikt te zijn en hoewel de doodsoorzaak nooit officieel vastgesteld kon worden, wees alles in de richting van wurging. De moordenaar bleek zelfs foto’s genomen te hebben van het levenloze lichaam.

Hazell probeerde nog alles te ontkennen, maar pleitte een week na de start van zijn proces toch schuldig. Hij werd veroordeeld tot een levenslange celstraf en kan ten vroegste na 38 jaar vrijkomen.

Vanuit zijn cel blijkt hij nu een reeks brieven geschreven te hebben die overlopen van het zelfbeklag en waarin hij zegt dat hij spijt heeft en zich eenzaam voelt omdat hij zijn familie niet meer ziet. De brieven werden de afgelopen jaren gepend, maar het bestaan ervan raakte nu pas bekend. (lees hieronder verder)

Twitter

“Wat ik gedaan heb is niet te vergoelijken”, schrijft hij onder meer. “Ik ben een eerlijk man en zal mezelf nooit vergeven voor wat ik gedaan heb. Ik heb mijn ups en mijn downs in de cel. Ik probeer positief te blijven, maar dat is niet makkelijk. Zeker niet wanneer ik me eenzaam voel.”

Zwaar

Het leven in de gevangenis blijkt hem echt zwaar te vallen. “Ik probeer me bezig te houden, maar veel kan je niet doen in een kleine cel. Mijn dagen zijn gevuld met verveling, eigenlijk”, schrijft hij in krom Engels. “Ik neem medicatie om te kunnen slapen, maar die werkt niet. Meestal val ik pas in slaap rond half drie ’s morgens en om zes uur ben ik al weer wakker.”

“Ik heb mijn vader proberen te bellen. Ik mis hem vreselijk. Ik mis mijn zus, mijn neef en mijn nicht. Christine moest niet weten van mijn familie. Ze zei altijd dat ze een slecht voorbeeld voor me waren. Maar dat is niet zo. Ik hou van hen met heel mijn hart”, schrijft hij nog.