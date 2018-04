Hij verliet kabelbaan op 3.800 meter hoogte. Topman van miljardenconcern vermist aan de Matterhorn Karen Van Eyken

11 april 2018

12u34

Bron: Focus, Die Welt, Belga 0 In de Alpen aan de Zwitsers-Italiaanse grens zijn reddingswerkers met man en macht op zoek naar de 58-jarige Duitser Karl-Erivan Haub. De topman van het miljardenconcern Tengelmann is sinds zaterdag vermist in het skigebied aan de Matterhorn. Hij zou met een kabelbaan naar een hoogte van zowat 3.820 meter zijn getrokken. Sindsdien werd niets meer van hem gehoord. Het slechte weer bemoeilijkt de zoektocht.

Air Zermatt, het helikopterbedrijf verantwoordelijk voor de reddingsoperatie, zet alle middelen in, zo meldt het. Een woordvoerder van Tengelmann heeft gisteren bevestigd dat Haub vermist is. "De zoektocht gaat aan volle snelheid voort. We doen er alles aan om hem te vinden", klonk het. De miljardair staat gekend als een gepassioneerd skiër.

Kloven en gletsjers

Volgens de Zwiterse politie wordt er al enkele dagen naar de man gezocht in het skigebied van Zermatt. Naast de inzet van helikopters werd ook al in de kloven van gletsjers gezocht. "Het hoge Alpenterrein is zeer moeilijk en ruw", zei een politiewoordvoerder. Bovendien heeft verse sneeuw alle sporen uitgewist.

De sneeuwval bemoeilijkte gisteren bovendien de zoektocht. Door het lawinegevaar werd de zoektocht aan de Italiaanse zijde onderbroken, meldde het hoofd van de reddingsdiensten in de regio Valle d'Aosta aan de Zwitserse krant Blick. Vandaag is de zoektocht weer hervat. Pas vrijdag wordt beter weer voorspeld. De hoop om hem te vinden, wordt alleszins niet opgegeven. "Er kan nog steeds een wonder geschieden", verklaarde een reddingswerker aan de Duitse pers.

De Tengelmann groep is de eigenaar van Kik, de grootste discountketen voor kledij en textiel in Duitsland, en van OBI, een keten van doe-het-zelfzaken actief in verschillende Europese landen.