Hij stond oog in oog met grizzly en overleefde aanval ternauwernood. Maar beer scheurde wel zijn gezicht aan flarden Karen Van Eyken

13u59

Bron: The Telegraph, FoX17online 4 FOX31 DENVER (KDVR-TV) Lee Brooke Oog in oog komen te staan met een grizzly en het nog kunnen navertellen ook, het lijkt het spannende script van een kaskraker. Maar wat de Amerikaan Lee Brooke meemaakte, was geen film maar bittere ernst. De beer kende geen genade en scheurde zijn gezicht aan flarden. Ettelijke operaties later durft de man weer in de spiegel te kijken.

De aanval gebeurde in een bergachtige regio nabij Dubois in oktober 2016. Lee Brooke was samen met zijn schoonbroer George Neal en twee vrienden op elanden aan het jagen in de Amerikaanse staat Wyoming toen de aanval plaatsvond.

De 60-jarige jager had net het kadaver van een eland teruggevonden die hij de vorige dag had doodgeschoten. Maar de man besefte al snel dat een beer de buit had geclaimd. Hij wilde net de plek des onheils verlaten toen de grizzly hem langs achter aanviel en de man bewusteloos in elkaar zakte. Toen Brooke weer bij bewustzijn kwam, stond de agressieve beer over hem gebogen.

De man heeft nu verteld hoe gechoqueerd hij was over wat hij vervolgens zag. Delen van zijn gezicht lagen immers verspreid over de grond. "Toen besefte ik hoe erg ik eraan toe was", aldus Brooke. "Ik voelde hoe de berin aan me snuffelde, ik voelde haar snorharen."

Het bloed in zijn ogen, vertroebelde zijn gezichtsveld. Toch kon hij nog naar een mes grijpen dat zich in zijn jaszak bevond. De jager moest zich vervolgens wat oprichten om te kunnen uithalen naar het dier. Hij stak meerdere keren op haar in waarop de kolos het hazenpad koos. Brooke stond er op dat moment helemaal alleen voor want zijn vrienden bevonden zich elders in de bergen. Maar hij was nu meer dan ooit vastbesloten om te overleven. Hij wilde zijn vrouw Martha weerzien.

Het duurde nog een uur vooraleer er hulp opdaagde. Zijn schoonbroer George Neal vond hem en zag tot zijn ontzetting hoe erg de jager was toegetakeld. Zo goed als hij kon, zocht hij de lichaamsdelen bij elkaar en stopte ze in de jaszak van Brooke. Daarna belde hij de hulpdiensten. Zeven uur na de aanval bracht een helikopter de zwaargewonde jager naar het hospitaal in Englewood.

Brooke werd een maand in kunstmatige coma gehouden. Een urenlange operatie hield hem in leven.

FOX31 Denver (KDVR-TV) De jager moet nog meerdere ingrepen ondergaan

Brooke heeft nadien maandenlang chirurgische ingrepen moeten ondergaan om zijn gelaat te herstellen. Artsen gebruikten daarvoor onder meer huid van zijn been. Ook mentaal moest hij bekomen van het trauma.

Nu moeten zijn neus en onderlip nog aan de beurt komen. Mogelijk wordt daarvoor een deel van zijn eigen neus gebruikt dat na de aanval bewaard kon worden.

Ondanks dat er overduidelijk nog veel werk aan de winkel is, is Lee Brooke verheugd over de vorderingen. "De chirurgen zijn fenomenaal. Zij hebben me mijn gezicht teruggeven en hebben me nooit in de steek gelaten. Wanneer mijn neus en onderlip zijn hersteld, zal een nieuwe Lee opstaan."