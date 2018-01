Hij overleefde ternauwernood een treinongeval, werd gefolterd en sloeg op de vlucht: Noord-Koreaan krijgt staande ovatie tijdens State of the Union TT

31 januari 2018

10u27

Bron: CNN 1 Zijn benen werden door een trein overreden, hij werd gefolterd door het Noord-Koreaanse regime, en zijn vader stierf in de martelkamers van Kim Jong-il toen hij het land probeerde te ontvluchten. Het levensverhaal van J i Seong-ho leest als een ware thriller, maar vannacht kreeg de man in het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden een staande ovatie nadat president Trump hem tijdens zijn State of the Union prees om zijn moed.

Het was een duidelijke geëmotioneerde Seong-ho die het applaus van de Amerikaanse politici in ontvangst nam. Uit dankbaarheid en als eerbetoon stak hij, de tranen in zijn ogen, de krukken die zijn vader ooit nog zelf voor hem maakte, in de lucht.

Seong-ho is een Noord-Koreaan die het land in 2006 ontvluchtte op de krukken. Hij reisde met de hulp van een ondergronds netwerk door China en een reeks landen in Zuidoost-Azië vooraleer hij zich in Zuid-Korea vestigde. Daar zet hij zich sindsdien in voor het lot van andere gevluchte Noord-Koreanen.

Trump erkende de ongelooflijke moed van de nu 36-jarige Seong-ho, die opgroeide ten tijde van de zware hongersnood in Noord-Korea in de jaren 90. Toen hij 13 was, stierf zijn grootmoeder de hongerdood. "We zochten ons eten in de holen van de ratten, die ons aanvielen. Af en toe konden we er eentje doodslaan, dan hadden we een echt feestmaal", vertelde hij later over die periode.

Hand en been zonder verdoving geamputeerd

Op zijn veertiende sloeg het drama pas echt toe. Bij een poging kolen van een treinwagon te stelen om ze te verkopen in ruil voor voedsel, verloor Seong-ho door de honger het bewustzijn en viel hij uitgeput neer op de sporen. De trein reed over zijn linkerbeen en voet, die in het ziekenhuis tijdens een vier uur durende operatie zonder verdoving werden geamputeerd. "Ik voelde alles dat ze aan het doen waren, het hele ziekenhuis kon mijn geschreeuw en gekrijs horen toen mijn been werd afgezaagd", herinnerde hij zich later.

Seong-ho besliste na zijn revalidatie te ontsnappen naar China om daar op zoek te gaan naar voedsel. Hij werd echter opgepakt en teruggestuurd naar Noord-Korea, waar hij een week lang gefolterd werd. Het maakte hem alleen maar vastberadener om het land te verlaten. In 2004 vluchtten zijn moeder en zus al richting China, in 2006 volgden hij en zijn broer. In China aangekomen maande Seong-ho zijn broer aan alleen verder te gaan omdat hij hem toch alleen maar zou ophouden door zijn handicap. De twee vonden elkaar weken later terug in Zuid-Korea, als vrije mannen.

Seong-ho's probeerde als laatste van het gezin Noord-Korea te ontvluchten. Tevergeefs: hij werd gearresteerd tijdens zijn vluchtpoging en stierf uiteindelijk in de martelkamers van Kim Jong-il, de vader van huidig dictator Kim Jong-un.

"Getuigenis van het verlangen naar vrijheid"

Trump noemde Seong-ho vannacht "een getuige van de sinistere natuur" van het Noord-Koreaanse regime. "Hij heeft duizenden kilometers op zijn krukken gereisd, helemaal doorheen China en Zuidoost-Azië, op weg naar de vrijheid", aldus de Amerikaanse president. "Zijn verhaal is een getuigenis van het verlangen van elke mens naar een leven in vrijheid."