Hij ontvangt per vergissing 177.000 euro op zijn rekening en verdwijnt met de noorderzon KVE

09 augustus 2019

17u09

Bron: BFM-TV, L'indépendant 34 Een man uit de Franse stad Banyuls-sur-Mer (nabij Perpignan) kon ongetwijfeld zijn geluk niet op toen begin 2017 per vergissing 177.000 euro naar zijn rekening werd overgeschreven. Normaal zou dat geluk van korte duur geweest zijn, maar dat was buiten deze Fransman gerekend. Hij nam het geld meteen op en besloot met de noorderzon te verdwijnen. Hij is nog steeds spoorloos en werd vorige week bij verstek veroordeeld.

De overschrijving van een niet nader genoemde firma was bestemd voor een andere bankrekening, maar door een kleine fout in het IBAN-nummer kwam het grote bedrag op de rekening van de man in Banyuls-sur-Mer terecht.

Toen de onderneming haar fout inzag, werd er contact opgenomen met de man die het bedrag verkeerdelijk had ontvangen. Hij beloofde daarop alles terug te storten, maar kwam zijn belofte niet na. In plaats daarvan nam hij de som van de rekening en vluchtte weg. De man vertrok holderdebolder zonder zijn verschuldigde huur te betalen. Sindsdien werd niets meer van hem vernomen. De verhuurder vermoedt dat zijn huurder is ondergedoken in het buitenland.

Vorige week werd de man alsnog door de correctionele rechtbank bij verstek veroordeeld tot tien maanden gevangenisstraf en tot het terugbetalen van de onterecht verkregen geldsom.