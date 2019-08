Hij ontfermde zich over katten in Syrië, tot zijn asiel verwoest werd. Nu zet ‘kattenman van Aleppo’ werk voort en zorgt hij ook voor weeskinderen LH

07 augustus 2019

18u09

Bron: The Daily Mail, BBC 10 Hij raakte wereldberoemd omdat hij in het door de oorlog verwoeste Aleppo voor honderden weeskatten zorgde. Tot zijn asiel in 2016 verwoest werd door een bombardement tijdens de slag om de stad. Nu heeft Mohammad Alaa Aljaleel een nieuw opvangcentrum uitgebouwd waar hij niet alleen voor zijn geliefde beestjes zorgt maar ook weeskinderen opvangt.

De 44-jarige Aljaleel, een ambulancechauffeur, raakte jaren geleden bekend als de ‘kattenman van Aleppo’, omdat zoveel mogelijk zwerfkatten voerde en voor ze zorgde, terwijl hij zijn eigen leven riskeerde door in de door oorlog geteisterde stad Aleppo te blijven. De ontheemde katten waren door het oorlogsgeweld hun familie en huis kwijtgeraakt.

Het begon in 2013 met 15 katten, die hij opnam in zijn eigen huis. Hij bouwde een tuin voor hen, omheind door een hek om de katten te beschermen tegen zwerfhonden. Een jaar later waren het er meer dan 100 en Aljaleel begon de kattenopvang. Hij verbouwde zijn huis tot kattenparadijs met donaties die hij van over de hele wereld ontving.

Bombardement

Hij veroverde harten over de hele wereld toen de Britse omroep BBC in 2016 aan hem aandacht besteedde met een documentaire. Maar kort nadien werd het kattenasiel gebombardeerd en vervolgens met chloorgas aangevallen tijdens de laatste fase van de Slag om Aleppo (2012-2016). De meeste van Aljaleels 180 katten werden daarbij gedood. Ook zijn ambulance raakte verwoest.

Na een korte herstelperiode in Turkije slaagde hij erin terug te keren naar Syrië en kon hij het afgelopen jaar dankzij crowdfunding een grotere en betere kattenopvang uitbouwen in Kafr Naha, een stadje in het noordwesten van Syrië dat in handen is van de oppositie. Die opvang, genoemd naar zijn favoriete kat Ernesto, is ondertussen uitgebreid met een weeshuis, kinderspeeltuin én een dierenkliniek. Onder meer The Guardian heeft de ‘comeback’ van Aljaleel vastgelegd met een prachtige fotoreportage.

Dankzij de man kunnen nu naast 200 katten, honden, aapjes en konijnen ook 105 kinderen, onder wie 85 weeskinderen, opgevangen worden. “Kinderen en dieren zijn de grote verliezers in de Syrische oorlog”, zei Aljaleel eerder dit jaar aan de BBC. “Het zijn de volwassenen die zich zo vaak slecht gedragen.”