Hij moordde niet, maar zag wel alle gruwel: het portret van Oskar Gröning (96), boekhouder van Auschwitz die zijn celstraf nooit begon Fien Tondeleir

13 maart 2018

00u14 0 Hij moordde niet, maar telde enkel het geld van de joden die het concentratiekamp binnenkwamen. Een bureaujob dus, maar toch kreeg Oskar Gröning in 2015 vier jaar cel. Die zal hij uiteindelijk niet moeten uitzitten: 'de boekhouder van Auschwitz' overleed op 96-jarige leeftijd.

Oskar Gröning strompelt in april 2015 voor het eerst de rechtbank van Lüneburg, Duitsland, binnen. Hij wordt ondersteund door medewerkers van het Rode Kruis. Zij helpen hem met zijn rollator de trappen op- en af te dalen. Zijn grijze haren zijn netjes achterover gekamd, hij heeft een te groot wit hemd aan onder een auberginekleurige debardeur. De man is 93 - zichtbaar versleten - maar dat maakt zijn omgeving niet week: Gröning is fit genoeg bevonden om zijn proces bij te wonen. Hij wordt medeplichtig geacht aan de moord op 300.000 joden in het concentratiekamp van Auschwitz.

HLN