Hij liep in 1965 over naar Noord-Korea. Nu is Amerikaanse deserteur Charles Jenkins overleden

Een Amerikaanse militair die in 1965 overliep naar Noord-Korea, is overleden. Oud-sergeant Charles Jenkins stierf op 77-jarige leeftijd in Japan, waar hij sinds 2004 woonde met zijn gezin.

De destijds 24-jarige Jenkins deserteerde een halve eeuw geleden terwijl hij in Zuid-Korea was gelegerd. Hij verklaarde later dat in een dronken bui te hebben gedaan in de veronderstelling dat hij in Rusland zou eindigen. De Noord-Koreanen besloten hem echter te houden.

De Amerikaan trouwde met de Japanse Hitomi Soga, die door de Noord-Koreanen was ontvoerd om spionnen les te geven. Jenkins speelde in Noord-Korea onder meer de rol van boosaardige Amerikaanse spion in een propagandafilm. Ook gaf hij Engelse les aan militairen.

Soga mocht in 2002 terugkeren naar Japan. Haar echtgenoot volgde twee jaar later met hun twee dochters. Jenkins zat vervolgens een symbolische straf uit van dertig dagen vanwege desertie. Daarna ging hij in Sado wonen. Een functionaris in die plaats bevestigde zijn dood, zonder in detail te treden.

