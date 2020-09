Exclusief voor abonnees

Hij kreeg idee voor videoplatform omdat vriendin zo ver weg woonde en dat is nu 100 miljard waard: zo vergaarde CEO Eric Yuan van Zoom zijn fortuin

KVDS

02 september 2020

“Werk hard en blijf nederig”: dat is het motto van Eric Yuan (50), de oprichter en CEO van Zoom. En het lijkt een principe te zijn waar hij effectief naar leeft. Het zaadje voor zijn populaire platform om aan videoconferencing te doen werd gezaaid toen hij nog studeerde in China en maar liefst 10 uur op de trein moest zitten om zijn vriendin te kunnen zien. Hij werkte zich op in de techwereld en richtte in 2011 Zoom op. Vandaag is dat bedrijf meer dan 100 miljard euro waard en Eric Yuan zelf bijna 20 miljard. Desondanks ging hij niet naast zijn schoenen lopen. Een overzicht van hoe zijn opmerkelijke carrière verliep. En hoe hij ook privé gelukkig werd. Met zijn vriendinnetje van toen.