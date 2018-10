Hij is geboren en getogen in Nederland, maar Mike is een échte indiaan Bas Dingenouts

08 oktober 2018

16u12

Bron: AD 0 Mike van Ee uit Sas van Gent in Nederland is een reislustig type. Niemand in zijn omgeving kijkt dan ook vreemd op als hij zegt dat hij deze maand een reis naar Canada maakt. Maar de reden van zijn reis? Die vinden ze maar wát bijzonder. Mike is namelijk een echte indiaan.

Zelfs zijn beste vrienden waren tot voor kort amper op de hoogte van de familiehistorie van Mike. De 36-jarige Sassenaar is geboren in Nederland, maar een deel van zijn roots ligt in een heel ander deel van de wereld.

Je hebt 15% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN