Hij folterde, verkrachtte en vermoordde op de vlucht naar Italië, tot zijn slachtoffers hem konden ontmaskeren Redactie

16u01

Bron: Corriere della Sera, Die Welt 0 REUTERS Archiefbeeld: een vluchtelingenkamp in Libië aan de grens met Tunesië. De Somaliër Osman M. is in Milaan tot een levenslange gevangenisstraf veroordeeld wegens foltering, verkrachting en moord. De 22-jarige man, die zelf op weg was naar Europa, zocht zijn slachtoffers in een Libisch vluchtelingenkamp. Eens aangekomen in Italië werd hij echter herkend door een aantal van hen.

M. moest zich voor het hof in Milaan verantwoorden nadat politie en gerecht in totaal 17 slachtoffers hadden kunnen identificeren. Zij stelden zich allemaal burgerlijke partij nadat de jongeman in september 2016 was opgepakt toen enkele vluchtelingen hem herkenden. Op dat moment had M. in Italië een normale asielaanvraag lopen.



De dader pleegde de gruwelijke feiten in een Libisch vluchtelingenkamp, waar hij een van de leiders was. Volgens getuigen misbruikte M. zijn status om andere vluchtelingen af te persen. Zo zou hij zijn weerloze slachtoffers gefolterd hebben en dreigde hij ermee hen te doden als hun familie hem geen geld betaalde.



Uit de getuigenverklaringen bleek bovendien dat M. zijn slachtoffers heeft doodgeslagen en een aantal onder hen heeft laten sterven door honger, dorst en onbehandelde ziektes. Twee vrouwen verklaarden door de man verkracht geweest te zijn. Volgens de Italiaanse openbare aanklager had M. zijn "moreel kompas" volledig verloren en voelde hij zich almachtig. "Hij had het leven van andere mensen in zijn handen. In mijn 40-jarige carrière heb ik zoiets nog nooit zoiets gruwelijk meegemaakt."



M. zelf hield vast aan zijn onschuld en ontkende alle gevolgen. "Ik heb de waarheid gezegd, niet gelogen en geen misdrijf begaan", zo klonk zijn slotwoord.