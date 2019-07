Hij folterde Joodse vrouw en wierp haar uit raam: “Maar dader niet verantwoordelijk voor daden want hij had cannabis gerookt” Karen Van Eyken

17 juli 2019

17u03

Bron: Le Parisien, Le Figaro 32 Op 4 april 2017 werd Sarah Halimi, een Française van joodse afkomst, meedogenloos gefolterd en uit het raam geworpen door een buurman terwijl hij “Allah akbar” riep. Het parket van Parijs wilde hem vervolgen voor vrijwillige doodslag, maar onderzoekrechters belast met de zaak hebben nu gesteld dat de Malinese man mogelijk ontoerekeningsvatbaar is omdat hij onder invloed was van drugs.

De orthodoxe joodse vrouw werd meer dan twee jaar geleden dood aangetroffen op de grond vlak voor het flatgebouw waar ze woonde in de wijk Belleville in Parijs. In de uren voor haar dood moest de 66-jarige Sarah Halimi, arts en tevens directrice van een crèche, verschrikkelijke beproevingen doorstaan.

’s Nachts was haar Malinese buurman, Kobili Traoré (27), haar appartement binnengedrongen. Hij folterde haar meer dan een uur een stuk. Tijdens de marteling reciteerde hij koranverzen en riep meermaals “Allah Akbar” voor hij haar levend van het balkon op de derde verdieping wierp. De toegebrachte verwondingen waren volgens het politierapport zo erg dat William Attal, de broer van het slachtoffer, de bloederige details niet wenste te delen met de pers.

Goed gevuld strafblad

De moordenaar werd gearresteerd en nadien onmiddellijk geïnterneerd. Hij bleek al een goed gevuld strafblad te hebben. Het parket van Parijs opende een onderzoek naar vrijwillige doodslag. Volgens justitie had de moord een ‘antisemitisch karakter’.

Traoré bekende de moord, maar in een hoorzitting vorige vrijdag oordeelden onderzoeksrechters - die moeten beslissen of hij al dan niet voor het assisenhof moet komen - dat hij mogelijk niet verantwoordelijk kan worden gesteld voor zijn daden omdat hij net voor de moord cannabis had gerookt. Volgens psychiatrische rapporten kon er bij de dader geen geestesziekte worden vastgesteld, maar verkeerde hij wel in een drugsroes. In die periode rookte hij ongeveer 15 joints per dag, zo claimde Traoré.

Antisemitische karakter verworpen

Bovendien verwerpen ze “de verzwarende omstandigheid van het antisemitische karakter” van de moord volgens een bron die dicht bij het onderzoek staat.

De advocaten die de nabestaanden vertegenwoordigen, reageerden misnoegd. “Dit oordeel gaat in tegen het gezond verstand. Wij gaan ons hiertegen verzetten en beroep aantekenen”, zei Muriel Ouaknine-Melki. “Het antisemitisme maakt slachtoffers in Frankrijk. Het gerecht moet kordaat reageren. Het is noodzakelijk dat er een proces komt.”

Ook het parket tekende maandag al beroep aan.