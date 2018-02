Hij dwong meisje toiletbril schoon te likken en vader zoontje (2) te verkrachten: verdorven pedofiel krijgt 32 jaar cel Koen Van De Sype

19 februari 2018

16u01

Bron: Sky News 0 Een Britse online pedofiel die zijn slachtoffers tot de meest verwrongen daden bewoog, heeft van de rechtbank 32 jaar cel gekregen. Dat meldt Sky News. Speurders hadden vier jaar nodig om de man te ontmaskeren. En ze kwamen uit bij een briljant onderzoeker die zijn opleiding had gekregen aan de universiteit van Cambridge en uit een welgestelde familie stamde.

“Ik geef je twee keuzemogelijkheden”, schreef pedofiel Matthew Falder (29) onder meer aan een meisje van amper 15 jaar dat in zijn netten verstrikt was geraakt. “Ofwel neem je nog wat meer foto’s voor me, een beetje anders dan degene die je al maakte. Ofwel word ik boos en stuur ik in plaats van geld prints van de foto’s die je me al bezorgde naar je thuisadres, op verschillende tijdstippen in de toekomst (in enveloppes die je moeder waarschijnlijk zal opendoen).”

Computernerd

Het was maar een van de manieren waarop de computernerd zijn slachtoffers vernederde en chanteerde zodat ze steeds meer en steeds ergere verdorvenheden op zichzelf en op anderen zouden uitvoeren. Hij viseerde daarbij zowel mannen als vrouwen, jongens als meisjes. Ontmoeten deed hij hen nooit, want hij bleef de hele tijd veilig achter zijn computer zitten. En hij verschool zich achter een hele reeks van valse identiteiten die hij op het dark web gebruikte. (lees hieronder verder)

Maar liefst 70 had hij er en hij schepte er tegen zijn slachtoffers over op dat hij nooit gevat zou worden. Op zogenaamde hurtcore-websites kreeg hij al snel een vip-lidmaatschap, met dank aan de gruwel die hij postte. En dat gaf hem op zijn beurt toegang tot nog ziekmakender materiaal.

Het duurde vier jaar eer de National Crime Agency (NCA) hem vond en in de boeien kon slaan. Dat gebeurde aan de universiteit van Birmingham waar hij toen aan de slag was. Aan de operatie werkten de Amerikaanse en Australische politie mee, net als een Brits spionagecentrum. En hij was niet wat de autoriteiten verwacht hadden: de man bleek een fysicus die aan onderzoek deed en zich een briljant doctoraatsstudent had getoond aan de universiteit van Cambridge. Daar was hij ook bekend als een fuifbeest en iemand die heel veel vrienden had. De NCA verspreidde ook beelden van de arrestatie van de man, waarop hij stotterend luistert naar wat hem ten laste wordt gelegd. (lees hieronder verder)

Zijn dubbelleven begon hij als voyeur, die camera’s verstopte in de badkamers en op de toiletten van zijn medestudenten en vrienden. Later viseerde hij tieners en bood hij online zijn diensten aan als babysit en hondenoppas. Hij deed zich online voor als een depressieve vrouwelijke artieste om de meest kwetsbare slachtoffers te vinden en hen ervan te overtuigen voor geld topless foto’s te sturen. Wie na een tijdje wilde afhaken, bedreigde hij. Hij zou aan iedereen onthullen wat ze deden als ze niet nog meer en nog explicietere foto’s stuurden.

Zo verplichtte hij een man om zijn eigen urine en uitwerpselen te eten, liet hij een jong meisje een toiletbril schoonlikken en hondenvoer eten en dwong hij een vader om zijn 2-jarige zoon te folteren en te verkrachten. Genade had hij niet. Integendeel, volgens het Openbaar Ministerie vroeg hij dan nog veel meer. Drie van zijn slachtoffers probeerden zelfmoord te plegen.

Controle

“Je wilde totale controle over je slachtoffers”, aldus rechter Philip Parker. “Je gedrag was sluw, vasthoudend, manipulatief en wreed. De schade die je toebracht, duurt nog altijd voort en zal nooit ophouden. De slachtoffers weten dat de beelden nog altijd bestaan op de computers van mensen die ze niet kennen. Dit is een verhaal van steeds toenemende verdorvenheid.” (lees hieronder verder)

Ook onderzoeker Matt Sutton (NCA) kwam aan het woord tijdens het proces. “In mijn meer dan 30-jarige carrière ben ik nog nooit iemand tegengekomen van wie de enige beweegreden was om een zo diep mogelijke angst en pijn te veroorzaken. Matthew Falder genóót ervan. Zijn grootste motivatie was om macht en controle uit te oefenen en pijn en vernedering uit te lokken. Hij geloofde dat hij zo slim was en zo veel kennis had van informatica, dat hij het gerecht te slim af kon blijven. ”

Falder bekende uiteindelijk 137 misdrijven, waaronder aanzetten tot verkrachting, seksuele uitbuiting van kinderen, chantage en voyeurisme. Hij pleegde de feiten over een periode van acht jaar en maakte in totaal 46 slachtoffers. Volgens zijn advocaat erkent hij de impact van wat hij gedaan heeft en pleitte hij schuldig om zijn slachtoffers de beproeving te besparen om in een rechtszaal bewijs te moeten geven tijdens een proces.

Welgestelde familie

De man heeft een welgestelde familie, die hem niet laat vallen. Ook zijn vriendin – met wie hij al lange tijd samen is – blijft aan zijn zijde en beloofde al om hem te helpen bij zijn rehabilitatie als hij vrijkomt uit de gevangenis. Maar dat zal zeker nog enkele jaren duren.