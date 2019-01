Hij doet het weer: Trump gebruikt zware sneeuwstorm als kapstok om met global warming te spotten ADN

20 januari 2019

22u27 0 Het is niet de eerste keer dat Donald Trump de klimaatverandering in het belachelijke trekt en ongetwijfeld ook niet de laatste keer. Vandaag deed de Amerikaanse president het opnieuw: hij suggereerde dat “die goede oude global warming” handig zou zijn om een grote sneeuwstorm op te lossen die momenteel grote delen van de VS teistert.

IJzige kou en een sneeuwstorm die de naam ‘Harper’ heeft gekregen zorgen voor problemen in grote delen van de Verenigde Staten. Van Kansas in het middenwesten tot in New England in het noordoosten is het al sneeuw en ijs wat de klok slaat. Op sommige plekken is de sneeuwlaag meters dik. Sinds vrijdag zijn al ongeveer 5.000 vluchten gecanceld vanwege de winterse weersomstandigheden.

Deze ochtend verwarde de president het weer opnieuw met het klimaat in een waarschuwende en spottende tweet: “Wees voorzichtig en probeer binnen te blijven. Grote delen van het land hebben te kampen met gigantische hoeveelheden sneeuw en een bijna record brekende koude. Het is ongelofelijk hoe groot het systeem is. Het zou niet slecht zijn om nu wat van die goede oude global warming te hebben.”

Be careful and try staying in your house. Large parts of the Country are suffering from tremendous amounts of snow and near record setting cold. Amazing how big this system is. Wouldn’t be bad to have a little of that good old fashioned Global Warming right now! Donald J. Trump(@ realDonaldTrump) link