Hij daagde jury uit om hem doodstraf te geven nadat hij vriendin folterde en verdronk. Vandaag zal hij sterven en nu heeft hij spijt KVDS

26 september 2018

17u06

Bron: AP 0 “Ik heb echt niets te vertellen. Ik wil gewoon de doodstraf.” Dat zei Troy Clark (51) uit Texas toen hij in 2002 terechtstond voor de gruwelijke moord op zijn voormalige flatgenote Christina Muse (20). Hij kreeg zijn zin en vanavond zal hij ter dood worden gebracht met een dodelijke injectie. Maar intussen veranderde hij van mening en probeert hij alles om zijn lot alsnog af te wenden.

De moord gebeurde op 19 mei 1998 in Tyler. Clark – die drugs dealde – maakte zich zorgen dat Muse hem zou verlinken als ze verhuisde en besloot om dat niet te laten gebeuren. Hij verdoofde de jonge vrouw met een stroomstootwapen, bond haar vast en legde haar enkele uren in een keukenkast. Terwijl speelde hij videospelletjes en verkocht hij drugs aan een klant.

Badkamer

Later sleepte hij haar naar de badkamer, waar hij haar sloeg met een bord. Zijn vriendin Tory Bush – die in een aangrenzende kamer was en de luide klap had gehoord – kwam kijken en zag hoe Clark het bebloede lichaam van Muse in de badkuip legde. Volgens de gerechtsdocumenten zou Clark zijn vriendin daarop verplicht hebben om het hoofd van Muse mee onder water te houden en bedreigde hij haar toen ze aarzelde.





Toen Muse verdronken was, vroeg Clark aan Bush om kalk te gaan kopen. Toen ze terugkwam, zag ze dat het lichaam van de vrouw in een blauwe ton stak, die gevuld was met cementmix. Clark deed de kalk ook in de ton, goot er water over en sloot ze af. Vervolgens dumpten ze alles in een greppel op een stuk grond van hun huurbaas. Het was daar dat de politie het slachtoffer 5 maanden later vond, met de hulp van Tory Bush. Zij getuigde ook tegen Clark. Er werd in de septische tank op het terrein ook nog een tweede lichaam van een vrouw gevonden, Tracy Mize.

Tijdens het moordproces kreeg Tory Bush 20 jaar cel voor haar aandeel in de feiten. De openbare aanklager beschuldigde Clark niet alleen van de moord op Muse, maar voerde ook bewijsmateriaal aan dat hij nog twee andere moorden had gepleegd. Een daarvan gebeurde na de dood van Muse en voor zijn arrestatie. Clark werd schuldig bevonden en tegen het advies van zijn advocaten in nam hij het woord op de zitting over de strafmaat. En hij daagde de jury uit. “Ik heb echt niets te vertellen. Ik wil gewoon de doodstraf”, zei hij. En dat is wat hij kreeg. (lees hieronder verder)

Maar met het verstrijken van de tijd veranderde hij van idee. Hij zei dat hij onschuldig was en dat Tory Bush hem erin had geluisd. Hij zei ook dat hij geen eerlijk proces had gekregen en dat zijn verdediging er een knoeiboel van had gemaakt.

Misbruik

Zo was nooit het argument aangehaald dat Clark een moeilijke jeugd had gehad, vol psychisch en fysiek misbruik. Zijn moeder zat het grootste deel van zijn leven in de cel en bracht hem in contact met drugs. Maar volgens zijn toenmalige advocaat Bobby Mims zou die verzachtende omstandigheid waarschijnlijk geen effect gehad hebben op de straf.

In beroep viste Clark achter het net. Onder meer omdat hij tijdens zijn proces zijn advocaten zélf verboden had om zijn familie en vrienden te contacteren om voor hem te getuigen. “Meer nog, op de zitting over de strafmaat liet de openbare aanklager enkele van zijn familieleden getuigen die aangaven dat ze juist wilden dat hij de doodstraf zou krijgen. Het was ongelofelijk”, aldus Mims. (lees hieronder verder)

Ook het Amerikaanse Hooggerechtshof oordeelde dat de doodstraf terecht was toen de man daar vorig jaar verhaal haalde. En ook de Board of Pardons and Paroles van Texas – die gratie kan verlenen – heeft geweigerd om de straf om te zetten.

Het is onduidelijk of er nu nog andere beroepsprocedures lopen. Veel tijd is er sowieso niet meer. De terechtstelling staat voor vanavond (plaatselijke tijd) gepland.