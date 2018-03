Hij beweerde Natalee Holloway te hebben opgegraven en komt zelf om bij mislukte ontvoering jv

15 maart 2018

16u31

Bron: Tampa Bay Times 0 John Christopher Ludwick (32) is overleden aan een steekwonde die hij opliep bij een ontvoeringspoging. Ludwick was een goede vriend van de Nederlandse moordenaar Joran van der Sloot en beweerde ooit dat hij het lijk van Natalee Holloway had opgegraven. De 18-jarige Holloway, uit Alabama, verdween op 30 mei 2005 op Aruba. Het meisje werd in 2012 wettelijk doodverklaard. Haar lichaam werd nooit gevonden.

Gisteren probeerde Ludwick een vrouw te ontvoeren in Charlotte County toen ze van haar oprit reed. De vrouw verweerde zich heftig en daarbij kreeg haar aanvaller een mes in het lichaam. Ludwick werd nog overgevlogen naar het ziekenhuis, maar overleed daar.

Ludwick gaf in de documentaireserie The Disappearance of Natalee Holloway toe dat hij samen met Joran van der Sloot de botten van Holloway heeft laten verdwijnen. Een huisgenoot van Ludwick zei dat van der Sloot zijn vriend 1.500 dollar had gegeven om het lijk van Holloway op te graven. Ludwick bekende voor de camera dat hij met van der Sloot de botten van het lijk had vermalen en de schedel van Natalee Holloway in 2010 had verbrand in een grot.

Dat hoofdverdachte Joran van der Sloot Natalee Holloway zou vermoord hebben, kon nooit bewezen worden. Wél dat hij de 21-jarige Peruaanse studente Stephany Flores van het leven benam. Voor die moord - dag op dag vijf jaar na de verdwijning van Holloway - zit hij een celstraf van 28 jaar uit in Peru.