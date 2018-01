Hier kan Jeff Bezos wél zijn miljoenen aan geven Joeri Vlemings

28 januari 2018

08u07

Bron: news.com.au, Vogue, Business Insider 19 Jeff Bezos mag dan de rijkste man van de wereld zijn, hij staat erom bekend eerder krenterig te zijn. Toch kunnen de CEO van Amazon en zijn vrouw MacKenzie wel degelijk miljoenen uitgeven, aan bepaalde dingen. Niét aan een vaatwasser: Bezos doet elke avond zélf de afwas. Dat vindt hij "sexy".

De voetjes op de grond, dat is hét devies van Jeff Bezos (54), wiens fortuin inmiddels ergens boven de 100 miljard dollar (85 miljard euro) zweeft. Twee voorbeelden van die bescheidenheid. Tot 2013 reed MacKenzie Bezos hun vier kinderen dagelijks zelf naar school in een gewone Honda Accord. En op Bezos' kantoor zou nog altijd een deur met schragen onder staan die als tafel diende in de nederige beginjaren van zijn carrière.

Maar het koppel kan ook met geld smijten als enkele wensen vervuld moeten worden. Zo zouden ze volgens The Sun in 2015 zo'n 55 miljoen euro gespendeerd hebben aan vluchten met een privéjet. Onder meer voor hun geliefde uitstapjes naar Rome. Jeff en MacKenzie wonen bovendien niet bepaald bescheiden. Ze betrekken een landgoed van meer dan 20 miljoen euro in Medina bij Seattle in de staat Washington, waar Bill Gates hun buurman is. Bezos is volgens Business Insider overigens de 25ste grootse landeigenaar in de VS. Hij bezit overal in Amerika luxueuze miljoenenoptrekjes.

Nog iets wat centjes mag kosten: de persoonlijke beveiliging van Jeff Bezos. Fortune berekende dat daar in 2016 1,25 miljoen euro aan opging, een pak meer dan bij Bezos' collega's met soortgelijke functies.

Jeff Bezos laat niet na zijn vrouw geregeld te verrassen met kledij en sieraden. Dan belt hij haar plots om naar bepaalde maten van MacKenzie te vragen, verklapte hij aan Vogue: "Zij vraagt dan: 'waarom' en dan zeg ik: 'geen zaken mee!' Ze is er dol op."

Bezos is dan weer niet de grote filantroop, waar onder meer Bill Gates en Mark Zuckerberg wél erg voor geprezen worden. Al is Bezos nu ook niet ongevoelig voor goede doelen. In 2012 kon er drie miljoen af voor het homohuwelijk en hij doneerde nog grotere bedragen aan kankeronderzoek. Verder heeft hij zijn eigen Foundation, gerund door zijn ouders, waar eveneens tienduizenden dollars naar toestromen.

Danny Hillis, die al heel lang bevriend is met Jeff Bezos, zei aan Vogue dat de Bezos "zo'n normaal, hecht gezin" zijn dat "bijna abnormaal wordt". Elke ochtend eten ze samen een gezond ontbijt. Daarom mijdt de CEO vroege meetings 's morgens. En hij doet zelf dagelijks de vaat. "Ik ben ervan overtuigd dat dit het meest sexy is wat ik doe", zei hij ooit aan de CEO van Business Insider, Henry Blodget.

Jeff en MacKenzie leerden elkaar kennen toen ze beiden in New York voor de investeringsgroep D.E. Shaw werkten. MacKenzie vroeg hem te gaan lunchen en drie maanden later waren ze verloofd. Na amper een half jaar waren ze al getrouwd. Nog een jaar later gaven ze hun ontslag en trokken ze naar Seattle om Amazon op te richten. In het begin deed MacKenzie de boekhouding. Vandaag zit Amazon, samen met kleppers als Apple, in de race om het eerste bedrijf van één biljoen dollar te worden.

Jeff Bezos studeerde af aan het beroemde Princeton als industrieel ingenieur en computerwetenschapper. Ook MacKenzie ging naar Princeton en haalde er in 1992 haar taaldiploma. Ze kreeg les van schrijfster en Nobelprijswinnaar Toni Morrison die MacKenzie "een van de beste studenten ooit in mijn cursus creative writing" noemde. In 2005 debuteerde MacKenzie Bezos met de roman The Testing of Luther Albright. Acht jaar later volgde Traps. Ze stichtte in 2014 Bystander Revolution, een organisatie tegen pesten, waarvan ze nog altijd de directrice is.

In 2000 al lanceerde Bezos zijn ruimtevaartbedrijf Blue Origin en in 2013 kocht hij de Washington Post. Maar het begon dus allemaal met Amazon in 1994, oorspronkelijk een online boekenwinkel, opererend vanuit de garage van Jeff en MacKenzie Bezos. En dat zullen ze nooit vergeten.