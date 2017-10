Hier is Trump ongelofelijk trots op: "Ik heb de term 'fake' uitgevonden" Karen Van Eyken

Bron: The Independent, Hufington Post 0 TBN Exclusive Donald Trump staat er niet meteen om bekend erg bescheiden te zijn. Tijdens een televisie-interview met de conservatieve politicus Mike Huckabee claimde hij zelfs dat hij de uitvinder is van het woord 'fake'.

Tijdens het interview waren er heel wat uitspraken die de wenkbrauwen deden fronsen. Zeker toen de president ermee uitpakte dat hij het woord 'fake' had uitgevonden. "Het is één van de beste termen waarmee ik tijdens mijn politieke carrière op de proppen ben gekomen", zei hij.

Donald Trump just took credit for inventing the word "fake."

"Misschien dat andere mensen die term vroeger al eens gebruikt hebben, maar toen is het me nooit opgevallen", beweerde Trump.

"Mooie, zachte keukenrollen"

Ook op de hulp die hij geboden had aan de bevolking van het door een orkaan getroffen eiland Puerto Rico was hij erg trots. "Wij hebben het daar heel goed aangepakt", meende Trump. Vooral het feit dat hij had meegeholpen met de verdeling van hulpgoederen vond hij geweldig. Nochtans kwam zijn opvallende actie - het gooien van keukenrollen naar de menigte - de president op heel wat kritiek te staan.

Here is the actual full transcript of Trump applauding his throwing of "very good towels" to Puerto Ricans:

Maar de steenrijke zakenman zag dat uiteraard anders. "Ze hadden daar van die mooie, zachte keukenrollen. Het waren zeer goede keukenrollen. De mensen riepen naar me. Ik had er plezier in en zij ook", aldus Trump. "De volgende dag verscheen in de media dat het onrespectvol was, terwijl de menigte me ongelofelijk toejuichte op het moment dat ik de zaal betrad."

President Trump addresses the "paper towel controversy" in Puerto Rico that had the media hyperventilating for a week.

Gelukkig heeft de president nu een term uitgevonden om dergelijke onwaarheden te beschrijven.

Gov. Mike Huckabee's Full Interview with President Trump | TBN