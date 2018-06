Hier al stress voor een examen? In China kan het nog erger: 10 miljoen studenten nemen deel aan het 'moeilijkste examen ter wereld' voor een plaats aan de universiteit bvb

Bron: CNN, Daily Mail 0 De Vlaamse studenten bereiden zich momenteel volop voor op de examens, met de nodige stress die daarbij komt kijken. Maar in China zijn er miljoenen scholieren die waarschijnlijk nog meer stress hebben. Tien miljoen studenten nemen vanaf morgen deel aan de 'gaokao', het jaarlijks nationaal ingangsexamen. Het examen is een graadmeter die bepaalt aan welke universiteit je je kan inschrijven.

Het is de wens van iedere ouder om hun kind te zien uitblinken in het leven. Voor miljoenen studenten in China hangt dat af van één (1!) specifiek examen. Vanaf morgen zullen bijna tien miljoen Chinese studenten deelnemen aan het jaarlijks nationaal ingangsexamen. Een zwaar en slopend examen dat ook wel de 'gaokao' wordt genoemd.

Er wordt verwacht dat er dit jaar 9,8 miljoen studenten zullen deelnemen aan het examen. Dat zijn er 350.000 meer dan vorig jaar, aldus het Chinese ministerie van onderwijs.

Het 'moeilijkste examen ter wereld'

In China wordt dat ingangsexamen beschouwd als de belangrijkste test in het leven van een student. In de media spreekt men van 'het moeilijkste examen ter wereld'.

De resultaten van het examen bepalen naar welke universiteit je mag gaan. Voor veel families is het dus 'alles of niks'. Bij een hoge score word je toegelaten aan een van de beste universiteiten van het land. Als je faalt, betekent dat geen diploma met de nodige gevolgen van dien.

Het examen is verspreid over meerdere dagen en vindt plaats in bijna alle Chinese provincies. Het omvat materies zoals wiskunde, wetenschappen, Engels, fysica, chemie, aardrijkskunde, geschiedenis en Chinees.

Leerlingen bereiden zich heel hard voor. Zo studeren ze soms tot wel zestien uur per dag, in extreme gevallen zónder een pauze.

Voorbereiding

Duizenden ouders stroomden dinsdag toe in de straten van Maotanchang, in het oosten van China, om hun kind uit te zwaaien en geluk te wensen bij het examen. "Succes! Succes! Succes aan alle scholieren!", scandeerden ze terwijl ze met kleine rode vlaggen wapperden waarop te lezen stond 'Veel succes aan alle studenten met de gaokao'.

Vanuit Maotanchang vertrekken 15.000 studenten uit 127 verschillende klassen naar het examencentrum in Liu'an. De school in Maotanchang is gekend om haar specifieke werkwijze die resultaten oplevert. Veel gezinnen uit heel China verhuizen naar Maotanchang en betalen per semester meer dan 6.000 euro om er zeker van te zijn dat hun kind een plaatsje heeft in de school. De school staat erom gekend dat de kinderen zo goed worden voorbereid om goed te scoren op het examen en toegelaten te worden aan een van de beste universiteiten.

De school had vorig jaar in juni een team van 780 leerkrachten verspreid over 200 klassen. Zij stonden ter beschikking van de 25.000 leerlingen die ingeschreven waren in die school. Elke dag van 6u10 's morgens tot 22u50 's avonds vinden er lessen en oefenexamens plaats. De leerlingen krijgen tweemaal een halfuur pauze om te eten en tussendoor wordt er een uur besteed aan ontspanning.

Teleurstelling

Maar niet iedereen krijgt de kans om deel te nemen aan het ingangsexamen. Bijna een jaar geleden, in juli 2017, verhuisde het gezin van Wang Huairong, een 17-jarige student. Ze trokken van Shandong naar Fujian in het zuiden, maar liefst 1.300 kilometer verder. Alleen maar omdat hun zoon daar meer kans zou hebben op een hogere score.

Ze verhuisden naar het minder bevolkte Fujian, omdat daar het examen iets 'makkelijker' zou zijn en daar is het ook toegankelijk voor inwoners afkomstig uit een andere provincie.

Maar een nieuw decreet dat gestemd werd door de deelstaatregering in november 2017 stak stokken in de wielen. Het decreet stelt dat studenten die verhuisd waren naar Fujian ná 1 juli 2017, onder hen Wang en honderden andere studenten, niet meer mogen deelnemen aan het examen. Wang en zijn ouders trokken naar Peking om de regering te smeken nog te mogen deelnemen. Maar vandaag, een dag voor het examen, hebben ze nog steeds geen toestemming gekregen.

In november 2017 hadden 15.699 studenten uit een andere provincie zich geregistreerd om in 2018 deel te nemen aan de gaokao in Fujian. 605 van hen, waaronder ook Wang, mogen dus niet meer deelnemen door het nieuwe decreet.

"Ik ben teleurgesteld in de samenleving en in de natie", vertelt Wang. "Ik wilde zo graag politieke wetenschappen en rechten gaan studeren. Ik heb geen idee hoe mijn toekomst er nu zal uitzien."