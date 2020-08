Hezbollah zegt Israëlische drone te hebben neergehaald in Libanon kv

23 augustus 2020

03u14

Bron: Belga 0 De militante sjiitische beweging Hezbollah zegt gisteren een Israëlische drone te hebben neergehaald die de Libanese grens heeft overschreden. Hezbollah zegt dat de drone zaterdagochtend werd neergeschoten in de buurt van de stad Ayta ash Shab, vlak bij de Israëlische grens.

Het Israëlische leger stelt in een mededeling dan weer dat een van zijn drones op Libanees grondgebied is "gevallen".

In september vorig jaar had Hezbollah verklaard dat het voortaan alle Israëlische drones boven het Libanese grondgebied zou neerschieten. De sjiitische organisatie reageerde daarmee op een incident dat een maand eerder plaatsvond. Toen werd met twee drones met explosieven een aanval gepleegd op een Hezbollah-bolwerk in het zuiden van de Libanese hoofdstad Beiroet.