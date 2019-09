Hezbollah zegt Israëlische drone aan de grens te hebben neergehaald TT

09 september 2019

06u33

Bron: Belga 0 Hezbollah heeft vanmorgen aangekondigd dat ze een "Israëlische drone" heeft neergehaald op het moment dat hij de grens met Libanon overstak. Israël bevestigt dat een drone is “neergestort”. Vorige week kwam het nog tot een confrontatie tussen de Libanese beweging en Israël.

De strijders van Hezbollah "hebben gereageerd met wapens op een Israëlische drone op het moment dat hij de grens overstak in de richting van het dorp Ramieh" in het zuiden van Libanon. Dat staat in een mededeling van de beweging. De drone werd neergeschoten en is nu in handen van Hezbollah, klinkt het nog.

Het Israëlische leger meldde dat een van zijn drones “tijdens routineverrichtingen in Zuid-Libanon was neergestort”. Het leger vertelde in de verklaring niet wat de oorzaak van de crash was.

De relatie tussen Libanon en Israël staat al enige tijd onder druk door een aantal recente incidenten met drones. Na de crash van een drone en de ontploffing van een tweede boven de hoofdstad Beiroet vorige maand beschuldigde Hezbollah Israël van bombardementen. De Libanese president Michel Aoun sprak over een “Israëlische agressie” die neerkwam op een “oorlogsverklaring”. Vorige week liepen de spanningen tussen de twee landen verder op, toen langs beide kanten raketten werden afgevuurd.