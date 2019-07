Hezbollah verkleint militaire aanwezigheid in Syrië kv

13 juli 2019

01u04

Bron: Belga 0 De pro-Iraanse Libanese militie Hezbollah heeft haar militaire aanwezigheid in het naburige Syrië verkleind. Dat heeft de leider van Hezbollah, Hassan Nasrallah, gisteravond laat gezegd.

"We zijn nog steeds overal aanwezig, maar we hebben het aantal troepen teruggedrongen overeenkomstig de noden in de huidige situatie", verklaarde Nasrallah in een interview op televisie. Hij voegde er aan toe dat de "Syrische staat zich herstelt en zijn autoriteit uitbreidt". Indien de situatie in Syrië toch opnieuw omslaat, kunnen de manschappen makkelijk weer worden ingezet, luidde het voorts.

Hezbollah, dat door Iran wordt gefinancierd en opgeleid, vecht sinds het uitbreken van de oorlog in Syrië in 2011 aan de zijde van de Syrische president Bashar al-Assad.

In 2006 vocht de Hezbollah nog een verwoestende oorlog uit tegen Israël.