Hezbollah stevent af op verkiezingsoverwinning in Libanon TT

07 mei 2018

09u20

Bron: ANP 1 Volgens voorlopige uitslagen heeft de sjiitische beweging Hezbollah de parlementsverkiezingen in Libanon gewonnen. Volgens Libanese media slepen Hezbollah en de kleine christelijke en soennitische partijen die de beweging steunen meer dan de helft van de 128 zetels in de wacht.

De partij van de zittende premier Saad al-Hariri verloor zetels, maar blijft wel de grootste soennitische partij. Hariri is daarmee de belangrijkste kanshebber om ook de volgende regering te leiden, want de premier moet bij wet soennitisch zijn.

Het was gisteren voor het eerst sinds 2009 dat Libanezen naar de stembus konden. Wegens de burgeroorlog in buurland Syrië en politieke onrust in eigen land werden de verkiezingen twee keer uitgesteld. De definitieve uitslag wordt later vandaag verwacht.

"Hezbollah = Libanon"

De overwinning van Hezbollah toont aan dat de staat Libanon onafscheidelijk verbonden is met de door Iran gesteunde sjiitische groep en in een eventueel toekomstige oorlog zal Israël geen onderscheid maken tussen hen, aldus de Israëlische minister Naftali Bennett van het veiligheidskabinet. "Hezbollah is Libanon", aldus de uiterst rechtse minister van het Onderwijs Bennett op Twitter.

"De staat Israël zal geen onderscheid maken tussen de soevereine staat Libanon en Hezbollah en zal Libanon verantwoordelijk houden voor alle acties die op zijn grondgebied worden genomen."