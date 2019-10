Hezbollah-leider waarschuwt betogers voor politiek vacuüm en chaos in Libanon KVE

25 oktober 2019

21u19

Bron: Belga 0 Het hoofd van de Libanese sjiitische groep Hezbollah, Hassan Nasrallah, heeft de antiregeringsbetogers in zijn land gewaarschuwd dat ze een politiek vacuüm en chaos riskeren te veroorzaken.

"Elke oplossing moet vermijden dat we in een politiek vacuüm terechtkomen, want dat zou heel gevaarlijk zijn", zei Nasrallah over de protesten die op 17 oktober begonnen. "Een vacuüm zou leiden tot chaos en instorting."

Volgens Hezbollah worden er acties ondernomen die Libanon in een burgeroorlog storten. De leider herhaalde ook dat hij de oproep tot afzetting van de president en de regering niet steunt.

Nasrallah is een bondgenoot van de Libanese president Michel Aoun. Hij riep de Libanezen op om de regering meer tijd te geven om de hervormingen door te voeren die ze eerder deze week heeft aangekondigd naar aanleiding van de protesten.

Dialoog

Loyalisten hadden zich eerder op de dag nog gemengd tussen de manifestanten, wat geleid heeft tot opstootjes.

Ondertussen roept de secretaris-generaal van de Verenigde Naties Antiono Guterres op tot een dialoog in Libanon. "Mijn boodschap is zeer duidelijk. Het land moet zijn problemen oplossen via een dialoog", zei hij. "Ik roep op tot een maximale terughoudendheid en vraag de manifestanten en de regering om niet over te gaan tot geweld.”