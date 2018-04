Hevige storm in Noord-India eist 40 levens, waaronder kinderen kg

13 april 2018

10u10

Bron: Belga 0 Bij een zware storm in India zijn deze week zeker veertig doden gevallen. De storm trof de staten Uttar Pradesh en Rajasthan woensdagavond en liet een spoor van verwoesting na, met ontwortelde bomen en ingestorte huizen.

In Uttar Pradesh kwamen 26 mensen om het leven, terwijl in Rajasthan 14 mensen stierven. De meeste doden vielen bij de instorting van woningen en de inslag van bliksem. Heel wat slachtoffers zijn kinderen. Volgens functionarissen duurde het lang om bevestiging te krijgen over dodelijke slachtoffers in afgelegen districten.

In beide staten vielen ook bijna 200 gewonden.