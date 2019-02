Hevige sneeuwval in Zweden, duizenden gezinnen bij soms min 18 zonder stroom ADN

03 februari 2019

15u14

Bron: Belga 0 Sneeuw en ijsplekken hebben in Zweden tot verkeersproblemen en stroomuitval geleid. Vooral aan de oostkust van het land heeft het afgelopen nacht en vanochtend heel hevig gesneeuwd, aldus de verkeersautoriteiten.

Op verschillende plaatsen waren er ongevallen. In de omgeving van Stockholm zijn er grote verstoringen in het busverkeer. Ook ondervindt het vliegverkeer hinder door het winterweer, met vertragingen en afgelastingen. Bij temperaturen van soms min 18 graden Celsius zitten duizenden gezinnen in Stockholm zonder elektriciteit.

