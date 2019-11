Hevige sneeuwval eist dode in Frankrijk: 330.000 huizen zonder stroom IB JV

15 november 2019

01u35

Bron: belga, BFM TV, France Bleu, afp 70 Door de hevige sneeuwval in Frankrijk is zeker een dode gevallen. 330.000 woningen zijn zonder stroom gevallen en het treinverkeer is gedeeltelijk verstoord. De intensiteit van de sneeuwval is bij onze zuiderburen in geen twintig jaar meer gezien, meldt Météo-France.

Een 63-jarige bestuurder kwam gisterenavond om het leven in de gemeente Roche, in het departement Isère. Toen hij zelf de weg wou vrijmaken, viel er een boom op hem, schrijft France Bleu. Een man van 27 die het slachtoffer hielp, werd eveneens geraakt door dezelfde boom en is met lichte verwondingen afgevoerd naar het ziekenhuis.

De sneeuwval veroorzaakte verder stroomstoringen, waardoor ongeveer 330.000 woningen volgens de Franse netbeheerder Enedis zonder elektriciteit zitten in de departementen Drôme, Rhône, Isère en Ardèche. “Het cijfer blijft sinds gisteravond maar oplopen”, meldt de Franse zender BFMTV. Volgens de woordvoerder van Enedis, Robin Devogelaere, is het nog moeilijk om te zeggen wanneer de elektriciteit hersteld zal zijn. “Het is een uitzonderlijke situatie, want de problemen zijn zeer geconcentreerd in dezelfde zone. Daarom hebben we grote schade op onze elektriciteitslijnen. We hebben ontwortelde bomen, takken die verzwaard zijn door sneeuw, bevriezen en kortsluitingen veroorzaken, en het fenomeen van plakkende sneeuw die samenklontert op elektriciteitskabels.”

Nog in Isère is het treinverkeer op drie lijnen rond Grenoble zeker nog tot vanmiddag verstoord nadat er bomen op het spoor zijn gevallen, laat openbaarvervoermaatschappij SNCF weten. Passagiers van een trein in moeilijkheden op het traject Grenoble-Lyon zijn geëvacueerd ter hoogte van Bourgoin-Jallieu, waar meer dan 30 centimeter sneeuw viel.

Ook het gewone verkeer op de weg ondervindt moeilijkheden door omgevallen bomen of bomen die dreigen om te vallen. In de Ardèche zijn sneeuwbanden verplicht voor iedereen. Zwaar vrachtverkeer is op bepaalde plaatsen niet toegelaten.

De sneeuwval liep op tot 15 centimeter op het vliegveld van Lyon Saint-Exupéry en in Saint-Etienne, en 30 centimeter in de Vercors, het plateau in de Isère en Drôme in het oosten van Frankrijk. Météo-France voorspelt rustiger weer de komende uren. Alleen in het departement Saône-et-Loire geldt nog tot 10 uur vanochtend code oranje voor sneeuw en ijzel. Voor zes andere departementen is die waarschuwing opgeheven.