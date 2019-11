Hevige sneeuwval eist dode in Frankrijk: 300.000 huizen zonder stroom IB JV

15 november 2019

01u35

Bron: Belga, BFM TV, France Bleu 35 Door de hevige sneeuwval in Frankrijk is zeker een dode gevallen. 300.000 woningen zijn zonder stroom gevallen en het treinverkeer is gedeeltelijk verstoord. De intensiteit van de sneeuwval is bij onze zuiderburen in geen twintig jaar meer gezien, meldt Météo France.

Een 63-jarige man kwam gisterenavond om het leven in de gemeente Roche, in het departement Isère. Toen hij zelf sneeuw wou ruimen, viel er een boom op hem, schrijft France Bleu. Een man van 27 die het slachtoffer kwam helpen, werd ook geraakt door dezelfde boom en is met lichte verwondingen afgevoerd naar het ziekenhuis.

De sneeuwval veroorzaakte verder stroomstoringen, waardoor ongeveer 300.000 woningen zonder elektriciteit zitten in de Drôme, Rhône, Isère en Ardèche. “Het cijfer blijft sinds gisteravond maar oplopen”, meldt BFM TV. Het is lastig om de stroomvoorziening weer op gang te krijgen omdat de infrastructuur moeilijk bereikbaar is.

Nog in Isère is het treinverkeer op drie lijnen rond Grenoble zeker nog tot vanmiddag verstoord nadat er bomen op het spoor zijn gevallen, laat openbaarvervoermaatschappij SNCF weten. Passagiers van een trein in moeilijkheden op het traject Grenoble-Lyon werden geëvacueerd.

Weerdienst Météo France verwacht dat er nog meer sneeuw zal vallen.