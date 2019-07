Hevige regenval in Japan: 800.000 mensen geëvacueerd kg KVDS

03 juli 2019

06u15

Bron: Belga 2 Op het eiland Kyushu in het zuiden van Japan moeten 800.000 mensen uit voorzorg hun huizen verlaten omdat hevige stortregens de regio teisteren. In de stad Kagoshima gaven de plaatselijke autoriteiten aan zowat 594.000 inwoners een bevel tot evacuatie.

In de streek wordt volgens de weersvoorspellers nog meer regen verwacht. Er wordt gewaarschuwd voor modderstromen, overstromingen en rivieren die buiten hun oevers zullen treden. Sommige delen van het zuidelijke eiland krijgen vandaag mogelijk een hoeveelheid neerslag te verwerken gelijk aan wat anders in een gemiddelde julimaand valt.

Aardverschuivingen

In het zuiden van Kyushu wordt tot 350 millimeter regen voorspeld, voor het noorden is dat tot 300 millimeter en het zuidwestelijke eiland Shikoku houdt rekening met een regenval tot 250 millimeter.





Een jaar geleden veroorzaakten stortregens in het westen van Japan nog overstromingen en aardverschuivingen, die aan meer dan 220 mensen het leven kostten. Vervolgens kreeg het land een hittegolf over zich heen, waarbij de temperaturen gedurende bijna twee weken recordhoogten bereikten. Alles samen stierven in juli 2018 1.032 mensen als gevolg van een zonnesteek of andere aan de warmte gerelateerde symptomen, drie keer zo veel als in dezelfde periode een jaar eerder het geval was.