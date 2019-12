Hevige regens eisen al zeker 21 levens in Oeganda en Congo ES

07 december 2019

16u07

Bron: Belga 0 Bij hevige regenval in het westen van Oeganda zijn elf mensen omgekomen. In het naburige Congo werden al tien doden geteld.

Door de hevige regen liepen verschillende dorpen in de buurt van Bundibugyo, aan de voet van het Rwenzori-gebergte, onder water, zo bevestigde een woordvoerster van het Rode Kruis.

In Congo werd vooral de stad Mbanza-Ngungu getroffen door het noodweer, waar een aardverschuiving aan tien mensen het leven kostte. Er is volgens het gemeentebestuur ook heel wat schade aan de infrastructuur. Mogelijk loopt het aantal slachtoffers nog op, er wordt vandaag nog altijd verder naar overlevenden gezocht.

Verschillende Afrikaanse landen

Volgens de Verenigde Naties zijn veel landen in het oosten en het centrum van Afrika getroffen door hevige regenval en overstromingen, die hele dorpen, huizen en velden blank zetten. De voorbije weken vielen al zeker 265 slachtoffers als gevolg van het hevig noodweer. Eerder deze week kwamen nog zeker acht mensen om in het oosten van Oeganda en 38 in het noordwesten van Burundi. Tienduizenden inwoners zijn op de vlucht.

Doordat ook huizen en infrastructuur vernield zijn, vreest de VN voor de uitbraak van ziektes zoals cholera. Ook zullen op middellange termijn heel wat mensen nood hebben aan voedselhulp, aangezien het noodweer een groot deel van de oogsten heeft vernietigd.

“Dipool van de Indische Oceaan”

De hevige regenval wordt veroorzaakt door een weerfenomeen dat de “dipool van de Indische Oceaan" wordt genoemd en vergelijkbaar is met "El Nino". Het fenomeen is het gevolg van hevige temperatuurschommelingen voor de kust van Indonesië; het kan zowel extreme droogte als extreme regenval veroorzaken. Verwacht wordt dat de regenval de volgende weken geleidelijk zal afzwakken.