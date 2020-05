Hevige regen en overstromingen treffen 1,3 miljoen mensen in Oost-Afrika HR

12 mei 2020

15u05

Bron: Belga 0 In Oost-Afrika zijn de afgelopen weken meer dan 1,3 miljoen mensen getroffen door de hevige regenval en overstromingen. Dat hebben de Verenigde Naties dinsdag gezegd.

Het coördinatiebureau voor noodhulp van de Verenigde Naties (OCHA) zegt dat sinds de start van het regenseizoen in maart al minstens 481.000 mensen ontheemd werden.



De hevige regens veroorzaakten overstromingen, aardverschuivingen en schade aan de infrastructuur en bestaansmiddelen in landen als Burundi, Kenia, Ehtiopië, Rwanda, Somalië en Tanzanië. In Oeganda heeft het waterpeil van het Victoriameer het hoogste niveau sinds 1964 bereikt, zegt de VN in het rapport.

De regenval is het gevolg van de positieve fase van de Indische Oceaandipool, een weerfenomeen dat ook al gelinkt werd aan de verwoestende bosbranden in Australië eerder dit jaar.

Oost-Afrika maakt momenteel het langste van de twee jaarlijkse regenseizoenen door. Volgens het regionale klimaatcentrum ICPAC werden in veel weerstations de meeste neerslag in 40 jaar gemeten.